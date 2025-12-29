HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Notas de Prensa

Cerro Verde y SEDAPAR formalizan alianza estratégica para el desarrollo sostenible de Arequipa

Convenio permitirá que Cerro Verde ejecute inversiones superiores a US$ 1,292 millones, destinadas a optimizar el saneamiento y asegurar el abastecimiento hídrico para Arequipa.

Este convenio busca optimizar el suministro y la calidad del agua para miles de habitantes de la región. Fuente: Difusión.
Este convenio busca optimizar el suministro y la calidad del agua para miles de habitantes de la región. Fuente: Difusión.

Sociedad Minera Cerro Verde anunció la firma de un acuerdo estratégico con SEDAPAR, reafirmando su compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible de Arequipa y con la mejora continua de los sistemas de agua y saneamiento de la región.

El convenio consolida una visión compartida entre el sector público y privado para brindar soluciones sostenibles que beneficien a la ciudadanía arequipeña. Las representantes que suscribieron el convenio fueron la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, Julia Torreblanca, así como la gerente general de SEDAPAR, Yanet Montoya.

En el marco de esta alianza, Cerro Verde ejecutará inversiones superiores a US$ 1,292 millones en proyectos clave destinados a optimizar el saneamiento, asegurar el abastecimiento y elevar la calidad del agua para miles de habitantes de Arequipa.

Los compromisos asumidos por Cerro Verde, en concordancia con el convenio marco vigente entre ambas instituciones, incluyen:

  1. Operación y mantenimiento de La Enlozada: Cerro Verde continuará asumiendo los costos de operación y mantenimiento de la PTAR La Enlozada, exceptuando los colectores existentes y futuros que estén a cargo de SEDAPAR o de terceros.
  2. Inversión directa: Cerro Verde ejecutará proyectos de agua y saneamiento en beneficio de Arequipa por un monto de US$ 363 millones (incluido IGV).
  3. Nuevos proyectos (OXI): Si se supera la capacidad de tratamiento de la PTAR La Enlozada, Cerro Verde desarrollará un nuevo sistema para tratar 1,200 L/s adicionales, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión aproximada de US$ 419 millones.
  4. Proyectos adicionales (OXI): Cerro Verde ejecutará proyectos adicionales hasta por US$ 510 millones. (incluido IGV).
  5. Compromiso total: Los nuevos compromisos de Cerro Verde, sumados a las inversiones previamente ejecutadas y a la operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, ascienden a más de 3.000 millones de dólares.

Es importante precisar que este acuerdo estratégico forma parte del convenio marco que se extenderá hasta la fecha en que concluyan las operaciones de Cerro Verde o hasta el 31 de diciembre de 2060, considerándose como fecha de término lo que ocurra después. 

A través de esta alianza, Cerro Verde reafirma su compromiso de operar y mantener infraestructura hídrica sin costo para los arequipeños, garantizando un servicio de tratamiento de aguas residuales gratuito, clave para la salud pública, la protección ambiental, la competitividad agrícola y el impulso del turismo. Como contraprestación, la empresa podrá reutilizar hasta 1.5 m³/s de aguas tratadas en promedio anual.

La consolidación de este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo técnico y transparente entre Cerro Verde y SEDAPAR, enfocado en el bienestar de la población y en soluciones sostenibles para el futuro de Arequipa. Con esta alianza, Cerro Verde reafirma su rol como aliado estratégico del desarrollo regional, impulsando proyectos, con visión de largo plazo, que contribuyen al progreso y calidad de vida de la ciudadanía.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Arequipa: investigan la muerte de dos mujeres en una quebrada de Condesuyos

Arequipa: investigan la muerte de dos mujeres en una quebrada de Condesuyos

LEER MÁS
Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

LEER MÁS
Arequipa: sindicatos de Coca-Cola y Cerro Verde mantienen protestas por reclamos laborales

Arequipa: sindicatos de Coca-Cola y Cerro Verde mantienen protestas por reclamos laborales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jóven Piurano presentará su libro en el XVII congreso literario en el país de Guatemala

Jóven Piurano presentará su libro en el XVII congreso literario en el país de Guatemala

LEER MÁS
Papá Noel Motero: la campaña solidaria que recorrió Lima

Papá Noel Motero: la campaña solidaria que recorrió Lima

LEER MÁS
Estrategia y creatividad: 30 años creando comunicación que conecta

Estrategia y creatividad: 30 años creando comunicación que conecta

LEER MÁS
ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caso Chinchero: juez de Estados Unidos declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones

Erick Osores se rinde a Alianza Lima por la buena temporada a nivel internacional: "Es para aplaudir de pie"

Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para conocer la lista de preseleccionados

Notas de Prensa

Jóven Piurano presentará su libro en el XVII congreso literario en el país de Guatemala

Papá Noel Motero: la campaña solidaria que recorrió Lima

Estrategia y creatividad: 30 años creando comunicación que conecta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Judith Laura al Congreso: ¿Quién es la accesitaria de Carlos Anderson que también busca la Cámara de Diputados con Podemos?

Fuerza Popular, Renovación Popular y APP no tienen en su plan de gobierno medidas concretas contra el consumo de drogas

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025