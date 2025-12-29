Cerro Verde y SEDAPAR formalizan alianza estratégica para el desarrollo sostenible de Arequipa

Este convenio busca optimizar el suministro y la calidad del agua para miles de habitantes de la región. Fuente: Difusión.

Sociedad Minera Cerro Verde anunció la firma de un acuerdo estratégico con SEDAPAR, reafirmando su compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible de Arequipa y con la mejora continua de los sistemas de agua y saneamiento de la región.

El convenio consolida una visión compartida entre el sector público y privado para brindar soluciones sostenibles que beneficien a la ciudadanía arequipeña. Las representantes que suscribieron el convenio fueron la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, Julia Torreblanca, así como la gerente general de SEDAPAR, Yanet Montoya.

En el marco de esta alianza, Cerro Verde ejecutará inversiones superiores a US$ 1,292 millones en proyectos clave destinados a optimizar el saneamiento, asegurar el abastecimiento y elevar la calidad del agua para miles de habitantes de Arequipa.

Los compromisos asumidos por Cerro Verde, en concordancia con el convenio marco vigente entre ambas instituciones, incluyen:

Operación y mantenimiento de La Enlozada: Cerro Verde continuará asumiendo los costos de operación y mantenimiento de la PTAR La Enlozada, exceptuando los colectores existentes y futuros que estén a cargo de SEDAPAR o de terceros. Inversión directa: Cerro Verde ejecutará proyectos de agua y saneamiento en beneficio de Arequipa por un monto de US$ 363 millones (incluido IGV). Nuevos proyectos (OXI): Si se supera la capacidad de tratamiento de la PTAR La Enlozada, Cerro Verde desarrollará un nuevo sistema para tratar 1,200 L/s adicionales, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión aproximada de US$ 419 millones. Proyectos adicionales (OXI): Cerro Verde ejecutará proyectos adicionales hasta por US$ 510 millones. (incluido IGV). Compromiso total: Los nuevos compromisos de Cerro Verde, sumados a las inversiones previamente ejecutadas y a la operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, ascienden a más de 3.000 millones de dólares.

Es importante precisar que este acuerdo estratégico forma parte del convenio marco que se extenderá hasta la fecha en que concluyan las operaciones de Cerro Verde o hasta el 31 de diciembre de 2060, considerándose como fecha de término lo que ocurra después.

A través de esta alianza, Cerro Verde reafirma su compromiso de operar y mantener infraestructura hídrica sin costo para los arequipeños, garantizando un servicio de tratamiento de aguas residuales gratuito, clave para la salud pública, la protección ambiental, la competitividad agrícola y el impulso del turismo. Como contraprestación, la empresa podrá reutilizar hasta 1.5 m³/s de aguas tratadas en promedio anual.

La consolidación de este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo técnico y transparente entre Cerro Verde y SEDAPAR, enfocado en el bienestar de la población y en soluciones sostenibles para el futuro de Arequipa. Con esta alianza, Cerro Verde reafirma su rol como aliado estratégico del desarrollo regional, impulsando proyectos, con visión de largo plazo, que contribuyen al progreso y calidad de vida de la ciudadanía.