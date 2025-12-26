Video de Policía que agrede a mujeres que salieron de una discoteca en Villa El Salvador no es actual

LO IMPRECISO

Video de policía que agrede a mujeres que salieron de una discoteca en Villa El Salvador es actual

LO VERDADERO

Diversos medios periodísticos digitales cubrieron el hecho el 26 de noviembre de 2024. En sus notas web se puede apreciar el video que motivó esta verificación. Al compararlo con el que circula actualmente en redes sociales, se identifican los mismos elementos.

El mismo material audiovisual también fue difundido por programas televisivos ese mismo día.

En redes sociales circula el video que presenta como una noticia actual de un agente policial agrediendo a un grupo de mujeres que estaban protagonizando un altercado en el distrito de Vila El Salvador. Sin embargo, el video no es actual, los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2024.

Video original es de noviembre de 2024

Tras realizar una búsqueda con palabras clave, se identificó que el video original fue publicado el 26 de noviembre de 2024 por diversos medios periodísticos, como La República, Panamericana Televisión, ATV e Infobae. En dichas publicaciones se puede apreciar el mismo material audiovisual que circula en redes sociales. Además, se informa que un grupo de mujeres, que salía de una discoteca en el distrito de Villa El Salvador, protagonizó un altercado. Ante este hecho, un efectivo policial fue captado cuando golpeaba con su vara a las mujeres e incluso las empujaba al momento de retirar al grupo del lugar.

El mismo video fue utilizado por programas televisivos como Buenos Días Perú y ATV Noticias, emitidos también el 26 de noviembre de 2024. Al comparar las imágenes, se evidencia que se trata del mismo material audiovisual, ya que comparten los mismos elementos: una mujer con vestido verde, un policía que la agrede y un mototaxi de color azul.

De acuerdo a Buenos Días Perú, cuatro de las jóvenes agredidas colocaron una denuncia en la Dipincri de Villa El Salvador contra uno de los agentes policías.

Conclusión:

En síntesis, el video viral difundido en redes sociales como si se tratara de un hecho reciente —en el que se observa a un agente policial agrediendo a un grupo de mujeres durante un altercado en Villa El Salvador— no corresponde a un suceso actual. Las imágenes registran un incidente ocurrido en noviembre de 2024 y fueron difundidas el 26 de ese mes por medios como Buenos días Perú, ATV Noticias, La República, Panamericana Televisión e Infobae. Por tanto, es impreciso que el video de un policía que agrede a mujeres que salieron de una discoteca en Villa El Salvador corresponde a un hecho actual.

