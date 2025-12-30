Piura: Contraloría inicia investigación por paralización de estadio Miguel Grau

El contralor de la República, César Aguilar, quien se encuentra en la región de Piura, señaló que la institución que dirige iniciará una investigación tras la paralización de la remodelación del estadio Miguel Grau, infraestructura que está en desuso desde hace más de 10 años y que había comenzado a ejecutarse a mediados de este 2025.

Cómo se sabe, el consorcio EPiura resolvió el contrato que mantenía con el Gobierno Regional de Piura, dejando la obra con un avance de 1.64%. La empresa argumentó que habría enfrentado obstáculos desde el inicio de los trabajos debido a que el expediente técnico presentaba diversas deficiencias.

Al respecto, Aguilar apuntó que el personal de Contraloría General en Piura comenzará un servicio de control específico que buscará determinar responsabilidades civiles, administrativas o penales de los funcionarios involucrados en el proyecto; ya que es probable que exista una equivocación desde la planificación de la obra, valorizada en 192 millones de soles.

Durante una inspección técnica realizada junto a auditores de la Contraloría, Aguilar informó que los trabajos de rehabilitación del estadio se iniciaron el pasado 12 de junio; sin embargo, el proyecto registra un avance físico de apenas 1,64 %, un 16% menos de lo previsto para la fecha. Asimismo, resaltó que ya se ha ejecutado un desembolso de más de 3 millones de soles en la obra. La expectativa era que el más importante estadio de Piura estuviese concluido para el año 2026; no obstante, estos plazos se vieron interrumpidos luego de que la contratista comunicase la resolución del contrato.

“Nos genera mucha preocupación que se intente ejecutar una infraestructura sin contar con bases técnicas adecuadas. Esta situación ha derivado en la resolución del contrato y nos obliga a instaurar un control específico que permitirá determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló el contralor general.

Problemas en EsSalud

Por otro lado, el contralor general indicó que inspeccionó el hospital EsSalud José Cayetano Heredia, el cual enfrenta una situación crítica ya que existe una deuda acumulada del Seguro Integral de Salud (SIS) que supera los 86 millones de soles. Esta falta de presupuesto habría limitado la reposición de equipos y la adquisición de insumos esenciales.