Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria a la carceleta de la Policía Judicial

Barrantes reafirmó el compromiso de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial con el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la administración de justicia en la región.

Durante la inspección, se constató que algunos detenidos esperaban audiencias y otros el traslado a un centro penitenciario. Fuente: Difusión.
En el marco de sus funciones de supervisión y control, el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) – Piura, Cristhian Barrantes Díaz realizó una visita extraordinaria a la carceleta de la Policía Judicial, ubicada en el primer piso de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Durante la diligencia, llevada a cabo el día 22 de diciembre de 2025, la visita de trabajo se realizó con la presencia de la administradora del Módulo Penal Central de la Corte de Piura, Rixi Coronado Benites, constatándose la presencia de cincuenta y cinco (55) personas en estado de detención, verificándose la situación legal y las condiciones en las que se encontraban.

Asimismo, se advirtió que un grupo de personas detenidas se encontraba a la espera de la programación de sus audiencias correspondientes, mientras que otros permanecían pendientes de su traslado al centro penitenciario, situaciones que fueron debidamente registradas para su evaluación y seguimiento.

La visita tuvo como finalidad verificar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, así como supervisar el cumplimiento de los plazos procesales y las condiciones de permanencia en dicho ambiente, en concordancia con los principios de legalidad, razonabilidad y debido proceso.

El magistrado Cristhian Barrantes Díaz, jefe de la ODANC Piura, reiteró el compromiso de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial con la vigilancia permanente del adecuado funcionamiento del sistema de justicia, orientado a garantizar un servicio eficiente, transparente y respetuoso de los derechos humanos.

La ODANC Piura continuará realizando acciones de control y supervisión a fin de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia en la región.

