Módulo corporativo civil de litigación oral conmemoró IV aniversario

Durante la ceremonia se entregaron diplomas de felicitación a jueces y personal judicial. Fuente: Difusión.

Durante la ceremonia se entregaron diplomas de felicitación a jueces y personal judicial. Fuente: Difusión.

Los jueces y el personal de los órganos jurisdiccionales que conforman el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de Piura conmemoraron con una misa y sesión solemne los cuatro años de implementación en el Distrito Judicial de Piura.

El acto protocolar fue encabezado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; quien estuvo acompañado del magistrado Gustavo Casas Senador, juez coordinador del MCCLO; la Gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas y el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Eli Medina Castillo.

Durante el acto protocolar se entregaron diplomas de felicitación a personal judicial y magistrados, además se presentaron números artísticos a cargo de Claudia Ordinola Niño y Eliot Nima Palacios, servidores que bailaron una marinera y la señorita Lesly Zapata, secigra de la Corte de Piura que interpretó una canción criolla.