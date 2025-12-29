HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Establecen compromisos para brindar un servicio de justicia más transparente y eficiente

La Corte Superior de Piura llevó a cabo la segunda Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la administración de justicia, organizada por la ODANC.

Se discutieron temas cruciales como la reducción de la carga judicial, el uso de tecnologías y la ética. Fuente: Difusión.
Se discutieron temas cruciales como la reducción de la carga judicial, el uso de tecnologías y la ética. Fuente: Difusión.

En la sede central de la Corte Superior de Piura, se realizó la segunda Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la administración de justicia en Piura, organizada por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Piura.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; el jefe de la ODANC Piura, Cristhian Barrantes Díaz; la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Piura, Faviola Campos Hidalgo; la decana de la Facultad de Derecho de la UDEP, Susana Mosquera Monelos; entre otras autoridades y funcionarios públicos.

Durante su intervención, el presidente de la Corte señaló que “estas mesas de trabajo permiten fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una justicia más transparente, célere y orientada al ciudadano”, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la mejora del servicio judicial.

En la agenda se abordaron temas como la transparencia en la administración de justicia, la celeridad procesal y reducción de la carga judicial, el uso de tecnologías, el buen trato a poblaciones vulnerables, así como la ética y prevención de la corrupción.

Finalmente, se adoptaron acuerdos interinstitucionales que incluyen el establecimiento de plazos y mecanismos de seguimiento, además de la programación de una tercera mesa de trabajo para dar continuidad a las acciones acordadas.

