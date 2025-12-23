HOYSuscripcion LR Focus

Así será el tránsito en la Panamericana Sur desde Año Nuevo, según el plan de verano 2026 del MTC

Este operativo comenzará el 1 de enero y contempla el cambio de sentido de la vía los domingos, además de la instalación de 30 puntos de control y patrullas de seguridad de la Municipalidad de Lima.

El Plan de seguridad vial busca atender cualquier emergencia de forma inmediata en la Panamericana Sur durante el verano 2026
La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el Plan Verano 2026, una iniciativa orientada a mejorar la seguridad vial en la Panamericana Sur, una de las rutas más importantes que conecta la capital con los balnearios del sur. Este operativo, que comenzará el 1 de enero, tiene como objetivo prevenir accidentes y asegurar una atención rápida en los tramos de mayor afluencia vehicular durante las vacaciones y las celebraciones de fin de año.

La medida contempla el cambio de sentido en la carretera los domingos, entre enero y marzo de 2026, así como el 1 de enero y el 5 de abril, entre las 16:00 y las 20:00 horas, para facilitar el retorno de los veraneantes a la ciudad. También se desplegarán patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas y drones de vigilancia, con el apoyo de 60 inspectores de transporte y agentes de seguridad vial, en coordinación con la Policía de Carreteras.

Plan de verano 2026: puntos de control y patrulleros en la Panamericana Sur

El general Manuel Vidarte, jefe de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, destacó la instalación de 30 puntos de control fijos y la circulación de 50 patrulleros, además de la vigilancia en siete rutas principales hacia la costa. Además, el contacto con la Central de Emergencias estará disponible las 24 horas a través del número 939 561 906, según detalló el alcalde Renzo Reggiardo.

La medida contempla el cambio de sentido en la vía todos los domingos de enero a marzo, así como el 1 y el 5 de abril del 2026. Foto: Andina

Ante el preocupante número de 470 muertes por accidentes de tránsito en Lima Metropolitana este año, se exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol y no usar el celular mientras conducen.

Atención inmediata ante emergencias

El operativo incluirá una estación de respuesta rápida en La Oquera, equipada con autobombas y equipos de rescate, que funcionará todos los domingos hasta Semana Santa.

Asimismo, se habilitarán estaciones locales en Punta Negra, Lurín, Pachacámac y Chilca, con el fin de asegurar una atención inmediata ante cualquier emergencia. Finalmente, Reggiardo anunció que, tras la salida de la concesionaria Rutas de Lima, no se cobrará peaje en la vía, en cumplimiento de un mandato judicial vigente.

