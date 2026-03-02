Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad supervisa módulos de El Porvenir y La Esperanza

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita inopinada al Módulo Básico de Justicia de La Esperanza y al CISAJ-El Porvenir, con la finalidad de constatar el normal desarrollo de las labores durante la última semana de vacaciones judiciales. En su recorrido, la doctora instó al personal a seguir cumpliendo con sus funciones para brindar una justicia oportuna al usuario, pese a la carga laboral existente.

Además, supervisó la redistribución de los expedientes del Juzgado de Paz Letrado Permanente de El Porvenir al Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio del mismo distrito, a fin de contribuir con la celeridad en la atención de los casos de la subespecialidad de familia –civil y civil-civil.