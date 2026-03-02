HOYSuscripcion LR Focus

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Detonan explosivo en el frontis de la farmacia Inkafarma en la urbanización Monserrate de Trujillo

El ataque se reportó la noche del domingo 1 de marzo y causó algunos daños en la puerta del establecimiento. De acuerdo con testigos, es la primera vez que se registra un hecho de esta naturaleza en el sector.

Frontis de la farmacia atentada en Trujillo fue cercado por autoridades.
Frontis de la farmacia atentada en Trujillo fue cercado por autoridades.

Un hecho alarmante se registró en Trujillo luego de que desconocidos detonaran un explosivo en el frontis de un local de la cadena de farmacias Inkafarma, ubicado a la altura de la cuadra 13 de la avenida Húsares de Junín, en la urbanización Monserrate. El ataque se reportó al promediar las 11:30 p. m. del domingo 1 de marzo y causó algunos daños en la puerta del establecimiento, que terminó con los vidrios resquebrajados.

Según información preliminar, el propietario de la vivienda de tres pisos donde funciona este negocio había salido a botar la basura minutos antes de la detonación. Fue en ese lapso cuando se produjo la explosión que alarmó a los vecinos, quienes se encontraban al interior de sus viviendas debido a la lluvia que se registraba en ese momento. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Investigan detonación en Inkafarma de Trujillo

De acuerdo con lo señalado por testigos, esta es la primera vez que se registra un hecho de esta naturaleza en el sector, donde funcionan también otros negocios, como la clínica particular San Pablo, ubicada frente al comercio siniestrado.

Tras lo sucedido, efectivos policiales acudieron al lugar para acordonar la zona y dar inicio a las diligencias correspondientes, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. Se investiga si el atentado estuvo dirigido específicamente contra la farmacia o si tenía como blanco a otros recintos comerciales colindantes.

Trujillo, blanco de crímenes

En el último mes, en Trujillo se registraron al menos otros dos ataques contra negocios de diferentes rubros. El 14 de febrero, desconocidos dejaron un artefacto explosivo en una obra de construcción del distrito de Laredo, el cual detonó segundos después y causó daños materiales en viviendas aledañas. En tanto, el 22 de febrero, delincuentes lanzaron una bomba lacrimógena en el baño de caballeros de la discoteca Oceanía, justo antes de la presentación de la agrupación de cumbia Son del Duke. En ese caso, las autoridades informaron que no se registraron heridos ni víctimas mortales.

