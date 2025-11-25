HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Usuarios recibirán compensación por cortes injustificados de agua: nueva ley lo hace obligatorio en Perú

Aunque la obligación de compensar por interrupciones injustificadas ya está incorporada en la ley, aún no se precisan los detalles de cómo se aplicará esta compensación. El reglamento deberá ser actualizado por el Ejecutivo en los próximos meses.

Empresas deberán recompensar a usuarios por cortes injustificados de agua potable
Empresas deberán recompensar a usuarios por cortes injustificados de agua potable | Emanuel Moreno | La República

El Congreso de la República publicó la Ley N.º 32506, que modifica el Decreto Legislativo 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, con el objetivo de garantizar que los usuarios reciban una compensación cuando se produzcan cortes de agua sin causa válida atribuible a la empresa prestadora.

Según el anuncio, la nueva normal incorpora un cambio en el artículo 24 del decreto original, estableciendo que, si se produce una interrupción injustificada del servicio, la empresa deberá compensar al usuario por el tiempo que no tuvo acceso al agua, salvo cuando se trate de condiciones especiales debidamente calificadas en el reglamento correspondiente. Esta precisión buscaría cerrar vacíos que históricamente han dejado a los usuarios sin protección efectiva frente a cortes prolongados o reiterados.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Vecinos del Rímac no tienen agua hace un mes, pero recibos les siguen llegando: "Abres tu caño y lo único que sale es aire"

lr.pe

Tipo de compensación y otros pormenores se precisarán en actualización de reglamento

Si bien esta ley establece la obligación de que la empresa prestadora “compense al usuario por el tiempo que no contó con el servicio” cuando el corte sea injustificado, la norma no menciona explícitamente una “compensación económica” ni especifica su modalidad. La definición del tipo de compensación, así como los criterios técnicos, excepciones y procedimientos para aplicarla, deberá precisarse en la actualización del reglamento del Decreto Legislativo 1280, que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 180 días para aprobar.

La ley también señala que será dicho reglamento el que establezca con claridad cuáles son esas “condiciones especiales” que podrían excluir la compensación, tales como situaciones de fuerza mayor o eventos extraordinarios que escapen al control de la empresa. Hasta que se publique esta actualización, rige el contenido vigente del Reglamento del Decreto Legislativo 1280.

PUEDES VER: Vecinos de San Juan de Lurigancho sin servicios básicos tras el incendio en fábrica: denuncian inacción de las autoridades

lr.pe

Empresas deberán compensar al usuario por cortes de agua injustificados

Aunque la reglamentación todavía debe ser actualizada, la obligación de compensar ya está incorporada en la ley. Esto implica que las empresas prestadoras deberán alinear sus procedimientos internos para atender adecuadamente interrupciones no justificadas y preparar mecanismos para aplicar la compensación que el reglamento determine.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vecinos del Rímac no tienen agua hace un mes, pero recibos les siguen llegando: "Abres tu caño y lo único que sale es aire"

Vecinos del Rímac no tienen agua hace un mes, pero recibos les siguen llegando: "Abres tu caño y lo único que sale es aire"

LEER MÁS
Vecinos se quedan sin agua por más de una semana en asentamiento de San Juan de Lurigancho

Vecinos se quedan sin agua por más de una semana en asentamiento de San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trágico accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y tráiler

Trágico accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y tráiler

LEER MÁS
Atacan a balazos cúster en avenida Pacasmayo: chofer se lanzó del vehículo para resguardarse

Atacan a balazos cúster en avenida Pacasmayo: chofer se lanzó del vehículo para resguardarse

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Sociedad

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Arequipa: triple choque en la Panamericana Sur deja siete heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025