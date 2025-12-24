Sucamec despliega operativos en Mesa Rendonda frente a venta clandestina de pirotécnicos

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) anunció la implementación de un puesto de control permanente en la Plaza Gastañeta y desplegó operativos en la zona comercial de Mesa Redonda ante el incremento de la venta clandestina de pirotécnicos, una práctica que se intensifica durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Lima.

Los operativos se realizan de manera articulada con la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de prevenir incendios, explosiones y accidentes que pongan en riesgo a comerciantes y transeúntes en uno de los puntos más concurridos del Cercado de Lima. Jaime Urtecho, director de Control y Fiscalización de la Sucamec, sostuvo que mantendrán una presencia constante para intervenir frente a cualquier intento de venta clandestina.

Puesto de control permanente de Sucamec en la Plaza Gastañeta. Foto: Sucamec.

Chispitas mariposas y silbadores incautados

Sucamec reveló que tomó la decisión de instalar un puesto de control tras tomar conocimiento de la venta ambulatoria de pirotécnicos en el Cercado de Lima bajo la modalidad de menudeo, que consiste en transportar los productos por mochilas o bolsos, práctica que incrementa el riesgo de incendios y accidentes en zonas concurridas de la capital.

La entidad detalló que de los 1.541 pirotécnicos incautados, que eran comercializados sin autorización ni certificación de seguridad en la vía pública, 125 eran Lia Cracker, 192 Chispitas mariposas, 110 luces multicolores, 864 silbadores y 250 Crick Crack. Durante los operativos de fiscalización en lo que va del 2025, se detectó que algunos de los cohetones más vendidos eran aquellos que presentaban diseños llamativos, con figuras de personajes, animales o peluches populares, como los Labubu, que suelen incrementar la posibilidad de que menores de edad los confundan con juguetes.

Por otro lado, la institución recordó que la compra de estos productos debe realizarse únicamente en ferias autorizadas que cuenten con los controles de seguridad y permisos correspondientes. Además, detalló que su adquisición más allá de derivar en una sanción administrativa, incrementa el riesgo de accidentes.

