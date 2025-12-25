Incendio por juegos pirotécnicos en Arequipa: fuego arrasó con un taller de carpintería

Un hombre quedó sin su taller de carpintería después de que un voraz incendio lo consumiera por completo en la zona La Rinconada, en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa. De acuerdo con Esteban Ccahuana, dueño del negocio, el incendio se originó por la explosión de fuegos artificiales durante las festividades navideñas.

El incidente ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre y alertó rápidamente a los vecinos, quienes vieron cómo las llamas consumían el local en cuestión de minutos y dieron aviso de inmediato a Esteban, quien tuvo que venir desde Juliaca hasta Arequipa.

El afectado, contó a La República que es la segunda desgracia que le sucede en menos de un año, ya que hace un mes perdió a su familia en el terrible accidente en Camaná, donde fallecieron más de 30 personas.

"Me avisaron que se estaba quemando mi taller. Vine como pude desde Juliaca, no había pasajes por Navidad. Es la segunda desgracia que me sucede: primero perdí a mi familia en el accidente de Camaná, donde más de 30 personas murieron, entre ellas mi hija y mi esposa. Ahora me llaman y veo mi almacén quemado", expresó entre lágrimas Esteban Ccahuana.

¿Cómo se produjo el incendio?

Al parecer, personas irresponsables que viven cerca de la casa de Esteban habrían encendido fuegos artificiales en diferentes lugares, sin prever las consecuencias. Uno de los juegos pirotécnicos impactó en el almacén de Esteban, quemando maderas y melanina que tenía para vender. El fuego se expandió y provocó la explosión de dos balones de gas, lo que intensificó el incendio. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 1:30 de la madrugada.

Esteban Ccahuana perdió tres máquinas para cortar madera, varias bicicletas y una habitación completamente calcinada. Actualmente necesita apoyo para remolcar los escombros y recuperar sus materiales de trabajo. Para colaborar, deja su número de Yape: 959 099 048, a nombre de Esteban Ccahuana.