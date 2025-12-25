HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      
Sociedad

Incendio por juegos pirotécnicos en Arequipa: fuego arrasó con un taller de carpintería

El incidente ocurrió en el distrito de Mariano Melgar. El afectado perdió tres máquinas para cortar madera.

El afectado perdió tres maquinas de carpintería. Fuego arrasó por completo con el taller. Foto: Mirelia Quispe, La República
El afectado perdió tres maquinas de carpintería. Fuego arrasó por completo con el taller. Foto: Mirelia Quispe, La República

Un hombre quedó sin su taller de carpintería después de que un voraz incendio lo consumiera por completo en la zona La Rinconada, en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa. De acuerdo con Esteban Ccahuana, dueño del negocio, el incendio se originó por la explosión de fuegos artificiales durante las festividades navideñas.

El incidente ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre y alertó rápidamente a los vecinos, quienes vieron cómo las llamas consumían el local en cuestión de minutos y dieron aviso de inmediato a Esteban, quien tuvo que venir desde Juliaca hasta Arequipa.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El afectado, contó a La República que es la segunda desgracia que le sucede en menos de un año, ya que hace un mes perdió a su familia en el terrible accidente en Camaná, donde fallecieron más de 30 personas.

"Me avisaron que se estaba quemando mi taller. Vine como pude desde Juliaca, no había pasajes por Navidad. Es la segunda desgracia que me sucede: primero perdí a mi familia en el accidente de Camaná, donde más de 30 personas murieron, entre ellas mi hija y mi esposa. Ahora me llaman y veo mi almacén quemado", expresó entre lágrimas Esteban Ccahuana.

PUEDES VER: Delincuentes ingresan a avícola y se llevan S/10 mil en Arequipa: amenazaron a trabajadores para cometer el delito

lr.pe

¿Cómo se produjo el incendio?

Al parecer, personas irresponsables que viven cerca de la casa de Esteban habrían encendido fuegos artificiales en diferentes lugares, sin prever las consecuencias. Uno de los juegos pirotécnicos impactó en el almacén de Esteban, quemando maderas y melanina que tenía para vender. El fuego se expandió y provocó la explosión de dos balones de gas, lo que intensificó el incendio. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 1:30 de la madrugada.

Esteban Ccahuana perdió tres máquinas para cortar madera, varias bicicletas y una habitación completamente calcinada. Actualmente necesita apoyo para remolcar los escombros y recuperar sus materiales de trabajo. Para colaborar, deja su número de Yape: 959 099 048, a nombre de Esteban Ccahuana.

Notas relacionadas
Delincuentes ingresan a avícola y se llevan S/10 mil en Arequipa: amenazaron a trabajadores para cometer el delito

Delincuentes ingresan a avícola y se llevan S/10 mil en Arequipa: amenazaron a trabajadores para cometer el delito

LEER MÁS
Encuentran cuatro cadáveres en tan solo una semana en Arequipa

Encuentran cuatro cadáveres en tan solo una semana en Arequipa

LEER MÁS
Conductor de combi choca contra pared de colegio, en medio del impacto un docente falleció

Conductor de combi choca contra pared de colegio, en medio del impacto un docente falleció

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

LEER MÁS
Iba a misa por Navidad y terminó detenido: adulto mayor causa destrozos tras impactar su auto contra negocio en Centro de Lima

Iba a misa por Navidad y terminó detenido: adulto mayor causa destrozos tras impactar su auto contra negocio en Centro de Lima

LEER MÁS
Falleció trabajando en Navidad: comerciante con problemas respiratorios pierde la vida cuando vendía panetones en Juliaca

Falleció trabajando en Navidad: comerciante con problemas respiratorios pierde la vida cuando vendía panetones en Juliaca

LEER MÁS
Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Sociedad

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025