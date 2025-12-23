Lambayeque: incendio deja en cenizas a árbol navideño del parque principal de Mochumí

La Navidad de los vecinos del distrito de Mochumí se vio empañada en las últimas horas luego de que un incendio redujo a cenizas el árbol navideño del parque principal de esta localidad, en la región Lambayeque. El video del atractivo envuelto en fuego se ha convertido en viral en las redes sociales.

La tranquilidad de la noche fue interrumpida

Transcurría con normalidad la noche del último lunes 22 de diciembre cuando se dio la alerta de que la estrella del árbol de la plaza estaba incendiándose. Esto movilizó rápidamente a la población, quienes, en cuestión de minutos, vieron como toda la estructura ya se estaba quemando sin nada que pudieran hacer.

Luego de un tiempo, todos los adornos y luces del árbol que tuvo su encendido el pasado 10 de diciembre se convirtieron en cenizas, lo que generó una profunda tristeza en la población que se alistaba para recibir la Nochebuena y la Navidad.

Espera un informe

En diálogo con medios de comunicación locales, el alcalde Luis Ventura Zurita señaló que ha pedido un informe a las áreas respectivas sobre las causas del siniestro. No obstante, apuntó que la hipótesis con más fuerza es que el fuego se habría originado por un cortocircuito en la estrella de la punta. Con esto, descarta que se habría tratado de un ataque.