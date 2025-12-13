HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Gamarra: Produce estima que emporio comercial alcanzaría récord de ventas de S/5.200 millones en 2025

Titular de Produce destacó el impulso a la formalización de las mypes y el refuerzo de la seguridad duran la campaña navideña. Empresarios de Gamarra buscan recuperar el 60% del nivel de ventas previo a la pandemia.

Gamarra se encuentra en plena campaña navideña y espera superar su nivel de ventas frente al resultado del año anterior. Foto: Andina
Gamarra se encuentra en plena campaña navideña y espera superar su nivel de ventas frente al resultado del año anterior. Foto: Andina

Restan pocas semanas para celebrar la Navidad y los conglomerados comerciales como Gamarra despliegan sus mejores estrategias para atraer a los compradores. De acuerdo con el ministro de la Producción, César Quispe Luján, este emporio ubicado en el corazón del distrito de La Victoria alcanzaría ventas cercanas a los S/5.200 millones durante este año.

"Tenemos la gran expectativa de que este año Gamarra rompa el récord de récords en ventas y alcance los S/5.200 millones en ingresos. Llamamos a que el público consuma lo que se produce en el Perú", aseguró el titular de Produce, quien participó en el encendido de dos árboles navideños en Gamarra.

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

Fonavi lista 22 oficial: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

Acompañado del Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola; de Hans Añaños, gerente general de Industrias San Miguel (ISM), y de Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, César Quispe resaltó el incremento de la seguridad en el emporio e invitó a los peruanos a continuar apoyando a las Mypes del sector textil a través de sus compras navideñas.

De igual forma, subrayó que desde su cartera ministerial vienen trabajando en la formalización de las Mypes y uno de los principales avances es que, a través del programa Tu Empresa, se formalizaron 1.110 unidades empresariales. Además de la instalación de los árboles navideños en el Damero A y B, se ha desplegado un apoyo logístico de la empresa ISM para hidratar a policías y bomberos con más de 450.000 botellas de agua.

Navidad 2025 en Perú: Gamarra, Polvos Azules y Mesa Redonda prevén crecimiento de ventas del 5%

Gamarra apunta a recuperar el 60% de las ventas prepandemia

Como lo señaló anteriormente este diario, diciembre está marcado por la inyección de liquidez gracias al retiro AFP, la liberación de la CTS y el pago de gratificaciones por Navidad. Es por eso que, la campaña de fin de año tiene un peso importante en la facturación anual de las empresas. Así lo corroboró Susana Saldaña, de Gamarra.

"Para la mayoría de las micro y pequeña empresas, lo que vendamos en esta campaña es determinante hacia enero, ya representa entre el 50% y 55% de la venta anual. Nuestra proyección es mejorar al menos entre un 5% y 10% y alcanzar con respecto a las cifras pre-pandemia, al menos, el 60% de los niveles de recuperación", explicó a este medio.

Trabajadores de Petroperú exigen claridad sobre posible venta de edificio que tendría injerencia del MEF

Para alcanzar este objetivo, vienen mejorando su oferta comercial en cuanto a tendencias, diseño, calidad del producto y precios. Hace más de un mes, lanzaron su Colección Verano 2026 con el respaldo de MiBanco. A partir de dicha iniciativa, pretenden fortalecer al sector de ropa interior que tiene más de 50.000 mypes y genera más de 50.000 puestos de trabajo.

Hacia el 2026, Saldaña indica que las decisiones de inversión suelen contraerse entre un 5% y 10% durante los periodos de campaña electoral, así como la ejecución de proyectos previstos. Sin embargo, confía en que la incertidumbre se vaya disipando conforme se conozcan los resultados y los políticos "se comporten a la altura de las circunstancias".

"Nosotros tenemos la expectativa de cerrar mejor a nivel económico este año que el anterior. La campaña de invierno ha sido muy difícil, al igual que la inestabilidad y el escándalo político que ha tenido impacto. Para el 2025, nuestra expectativa de facturación anual es sobrepasar los S/4.500 millones", sentenció.

Mafias buscan tomar control del Damero B de Gamarra y dirigente denuncia amenazas: zona funcionaba para cobro ilegal de espacios a ambulantes

Mafias buscan tomar control del Damero B de Gamarra y dirigente denuncia amenazas: zona funcionaba para cobro ilegal de espacios a ambulantes

Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

Navidad 2025 en Perú: Gamarra, Polvos Azules y Mesa Redonda prevén crecimiento de ventas del 5%

Navidad 2025 en Perú: Gamarra, Polvos Azules y Mesa Redonda prevén crecimiento de ventas del 5%

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Reactiva Perú: Estado solo ha recuperado el 6% de los S/ 6.000 millones que desembolsó al sistema financiero

Reactiva Perú: Estado solo ha recuperado el 6% de los S/ 6.000 millones que desembolsó al sistema financiero

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

Perú y Brasil buscan desbloquear acuerdos y rutas para llevar más productos al Asia

Perú y Brasil buscan desbloquear acuerdos y rutas para llevar más productos al Asia

