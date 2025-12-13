Gamarra se encuentra en plena campaña navideña y espera superar su nivel de ventas frente al resultado del año anterior. Foto: Andina

Gamarra se encuentra en plena campaña navideña y espera superar su nivel de ventas frente al resultado del año anterior. Foto: Andina

Restan pocas semanas para celebrar la Navidad y los conglomerados comerciales como Gamarra despliegan sus mejores estrategias para atraer a los compradores. De acuerdo con el ministro de la Producción, César Quispe Luján, este emporio ubicado en el corazón del distrito de La Victoria alcanzaría ventas cercanas a los S/5.200 millones durante este año.

"Tenemos la gran expectativa de que este año Gamarra rompa el récord de récords en ventas y alcance los S/5.200 millones en ingresos. Llamamos a que el público consuma lo que se produce en el Perú", aseguró el titular de Produce, quien participó en el encendido de dos árboles navideños en Gamarra.

Acompañado del Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola; de Hans Añaños, gerente general de Industrias San Miguel (ISM), y de Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, César Quispe resaltó el incremento de la seguridad en el emporio e invitó a los peruanos a continuar apoyando a las Mypes del sector textil a través de sus compras navideñas.

De igual forma, subrayó que desde su cartera ministerial vienen trabajando en la formalización de las Mypes y uno de los principales avances es que, a través del programa Tu Empresa, se formalizaron 1.110 unidades empresariales. Además de la instalación de los árboles navideños en el Damero A y B, se ha desplegado un apoyo logístico de la empresa ISM para hidratar a policías y bomberos con más de 450.000 botellas de agua.

Gamarra apunta a recuperar el 60% de las ventas prepandemia

Como lo señaló anteriormente este diario, diciembre está marcado por la inyección de liquidez gracias al retiro AFP, la liberación de la CTS y el pago de gratificaciones por Navidad. Es por eso que, la campaña de fin de año tiene un peso importante en la facturación anual de las empresas. Así lo corroboró Susana Saldaña, de Gamarra.

"Para la mayoría de las micro y pequeña empresas, lo que vendamos en esta campaña es determinante hacia enero, ya representa entre el 50% y 55% de la venta anual. Nuestra proyección es mejorar al menos entre un 5% y 10% y alcanzar con respecto a las cifras pre-pandemia, al menos, el 60% de los niveles de recuperación", explicó a este medio.

Para alcanzar este objetivo, vienen mejorando su oferta comercial en cuanto a tendencias, diseño, calidad del producto y precios. Hace más de un mes, lanzaron su Colección Verano 2026 con el respaldo de MiBanco. A partir de dicha iniciativa, pretenden fortalecer al sector de ropa interior que tiene más de 50.000 mypes y genera más de 50.000 puestos de trabajo.

Hacia el 2026, Saldaña indica que las decisiones de inversión suelen contraerse entre un 5% y 10% durante los periodos de campaña electoral, así como la ejecución de proyectos previstos. Sin embargo, confía en que la incertidumbre se vaya disipando conforme se conozcan los resultados y los políticos "se comporten a la altura de las circunstancias".

"Nosotros tenemos la expectativa de cerrar mejor a nivel económico este año que el anterior. La campaña de invierno ha sido muy difícil, al igual que la inestabilidad y el escándalo político que ha tenido impacto. Para el 2025, nuestra expectativa de facturación anual es sobrepasar los S/4.500 millones", sentenció.