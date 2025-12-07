HOYSuscripcion LR Focus

Mafias buscan tomar control del Damero B de Gamarra y dirigente denuncia amenazas: zona funcionaba para cobro ilegal de espacios a ambulantes

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, informó que reciben mensajes extorsivos a través de WhatsApp. Denunció que las mafias buscan mantener el cobro ilegal de estacionamientos y el control de la zona.

Mafias intentan recuperar el Damero B de Gamarra, zona que se usaba para el cobro ilegal de espacios para ambulantes.
Mafias intentan recuperar el Damero B de Gamarra, zona que se usaba para el cobro ilegal de espacios para ambulantes. | Difusión

Las mafias que operaron durante décadas en el Damero B de Gamarra han vuelto a activar mecanismos de intimidación, sabotaje y amenazas directas contra dirigentes empresariales con el fin de recuperar el control de esta zona comercial, liberada hace poco más de un año.

Así lo denunció a La República Susana Saldaña, representante empresarial del emporio, quien afirmó que los recientes incidentes —como el retiro ilegal de maceteros— forman parte de una estrategia para tomar control de una zona que funcionaba para el cobro ilegal de espacios a ambulantes y estacionamiento de autos.

De acuerdo con Saldaña, las amenazas ya no son esporádicas. En las últimas semanas, se han repetido mensajes enviados desde números extranjeros, imágenes y audios que solo pueden reproducirse una vez y visitas presenciales de grupos que buscan amedrentar al presidente del Damero B, Andrés Condoredo, y a ella misma. “El ultimátum que nos han dado es que de diciembre no pasamos, que estamos contando nuestros últimos días”, señaló.

Disputa por el Damero B de Gamarra

Saldaña sostiene que detrás de las amenazas se encuentran las mafias que durante 30 años se apoderaron del espacio público en Gamarra, cobrando por el uso de pistas, veredas, parrillas, tiendas y, principalmente, por los espacios de estacionamiento. Según sus cálculos, las mafias obtenían entre S/40 y S/50 por cada vehículo, y considerando que al emporio ingresan alrededor de 8.000 autos por día, la recaudación diaria ascendía a montos millonarios.

Incluso, para impedir que los negocios formales operen, estas organizaciones colocaban vehículos en las entradas de cocheras autorizadas para bloquear su uso. “Esa es la lógica de siempre: impedir lo formal para que prospere lo ilegal”, explica Saldaña.

Roban maceteros en el Damero B de Gamarra

El reciente robo de los maceteros fue ejecutado rompiendo la seguridad instalada en la zona. Estos elementos se colocaron como parte del proceso de embellecimiento y recuperación del espacio público impulsado por empresarios y vecinos desde la liberación del Damero B, ocurrida el 5 de noviembre del año pasado.

No es la primera vez que ocurre. Las primeras macetas fueron destruidas; luego se colocaron otras más grandes, que también terminaron dañadas. Esta vez, los objetos fueron retirados y arrojados lejos de su ubicación, pero la Policía logró recuperarlos el mismo día y fueron repuestos. Pese a los ataques, Saldaña asegura que esto no los frenará: “En vez de asustarnos, nos motiva más. Si se llevan un macetero, pondremos otro”.

La dirigente recordó que la liberación del Damero B ha sido un proceso largo y peligroso. En gestiones anteriores, dos fiscales y personal de fiscalización fueron asesinados por estas organizaciones criminales. En 2023, también hubo enfrentamientos que dejaron policías y fiscalizadores heridos.

Durante años, cualquier intento de recuperar la zona era respondido con violencia, amenazas y sabotajes. Dirigentes anteriores cedieron al miedo o a la corrupción, lo que impidió sostener intervenciones duraderas.

Saldaña cuestiona la inacción del Ministerio Público respecto a las investigaciones de grandes redes, como la carpeta fiscal del caso Los Intocables Ediles, que —asegura— sigue sin ir a juicio pese a tener sustento. “Parece que están esperando que pase el tiempo para dejarlos libres por exceso de plazo”, afirmó.

Según su testimonio, esta prolongada falta de resultados fortalece a los remanentes de estas mafias, que continúan extorsionando ambulantes y cobrando cupos. Para esta campaña navideña, por ejemplo, afirma que los ambulantes recibieron cobros de hasta S/1.500 con la promesa de ingresar al Damero B esta semana, algo que finalmente no ocurrió debido a la presencia permanente de la Policía y la Municipalidad.

Coordinación con autoridades y pedido de acciones concretas

Saldaña insiste en que la presencia policial en la zona debe venir acompañada de resultados judiciales. “Estos delincuentes tienen que irse presos. No podemos seguir esperando. Las carpetas fiscales deben avanzar”, reclamó. Pese al hostigamiento, las amenazas y el riesgo, Saldaña asegura que tanto ella como el presidente del Damero B continuarán firmes. “El mensaje es claro: no retrocederemos y no les tenemos miedo”, sostuvo.

Para los empresarios y vecinos de la zona, la única forma de sostener la recuperación del Damero B es con presencia policial permanente, avances en la acción fiscal y un compromiso del Estado para cortar la impunidad que permitió que estas mafias prosperaran durante décadas.

