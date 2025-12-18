DP World en Perú marca récord histórico con movilización de 2 millones de contenedores en 2025

El Muelle Sur del puerto del Callao alcanzó un hito histórico y se consolida como el primer puerto de Sudamérica en lograr esta cifra en un solo año. Foto: Mabel Alva - LR

El Muelle Sur del puerto del Callao alcanzó un hito histórico y se consolida como el primer puerto de Sudamérica en lograr esta cifra en un solo año. Foto: Mabel Alva - LR

La empresa concesionaria del Muelle Sur del Puerto del Callao, DP World, alcanzó un hito sin precedentes en la historia portuaria del país y de la Costa Oeste de Sudamérica. En 2025, el terminal movilizó más de 2 millones de TEUs (contenedores de 20 pies), consolidándose como el primer puerto en Perú y la región en lograr esta cifra en un solo año.

Este logro representa un crecimiento del 22 % respecto a 2023, año previo a la inauguración del Muelle Bicentenario, una infraestructura que demandó una inversión de 400 millones de dólares y que aumentó en un 80 % la capacidad del terminal. Gracias a estas mejoras, DP World ha podido atender naves de mayor tamaño, operar sin congestiones y fortalecer la competitividad logística del país.

En una entrevista con Carlos Merino, CEO de DP World en Perú, Colombia y Ecuador, este hito refleja la profunda transformación estructural del sistema portuario peruano y el papel estratégico que desempeña en el impulso del comercio exterior.

“Hace apenas una década, los 2 millones de TEUs representaban el volumen total movilizado por todos los puertos del país; hoy, este volumen es alcanzado individualmente por DP World en Callao”, dijo Merino.

“Estamos celebrando un hito que es la movilización de dos millones de contenedores en el año 202. Cuando inauguramos en 2010 movilizábamos menos de un millón de TEUs, pero gracias al dinamismo de la economía, el comercio exterior y estar capacitados con inversiones en nuestro terminal, estamos logrando este hito”, afirmó Merino.

Además, resaltó que DP World moviliza aproximadamente el 40 % de todas las exportaciones e importaciones del país, consolidándose como un actor clave en el comercio marítimo peruano.

Movimiento en el terminal aportó más de 360 millones de dólares al PBI

El impacto económico de este rendimiento operativo se refleja en cifras concretas. Según un estudio de Apoyo Consultoría, solo en 2025, el movimiento en el terminal aportó más de 360 millones de dólares al Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, evidenciando cómo una infraestructura moderna y eficiente puede traducirse en mayor competitividad, atracción de inversiones y generación de oportunidades en toda la cadena logística.

Este logro ha sido reconocido además por autoridades nacionales, incluyendo a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera; y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, quienes resaltaron el papel del sector privado y de las inversiones en el fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo del país.

Proyecciones para 2026 y futuras inversiones

De cara al próximo año, DP World proyecta mantener su crecimiento, cerrando 2025 con alrededor de 2.050 TEUs movilizados y apuntando a un ligero incremento para 2026.

Según el CEO de DP Worlf, la empresa está invirtiendo en equipamiento y tecnología, incluyendo la incorporación de dos grúas semi automatizadas que estarán en prueba en mayo, con el objetivo de aumentar la velocidad y productividad regional.

“Queremos dinamismo y productividad… se vienen inversiones en equipamiento, estamos trayendo dos grúas adicionales que son más altas, estamos invirtiendo en automatización e inteligencia artificial. Las primeras grúas semi automatizadas las estamos probando en mayo del próximo año”, explicó el CEO.

El desarrollo portuario en Perú

Finalmente, Carlos Merino expresó una visión optimista respecto al desarrollo del sector portuario peruano. Destacó que existen diversos proyectos en cartera y que, con la colaboración del sector privado y el gobierno, se puede mejorar la conectividad y potenciar aún más la industria. “Hay proyectos en cartera y retos como la conectividad. El privado en conjunto con el gobierno podemos mejorar la conectividad y el dinamismo en el comercio exterior”, afirmó.