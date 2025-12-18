HOYSuscripcion LR Focus

Cae presunto implicado en asesinato de mecánico en Iquitos

El detenido fue identificado como Milton Antonio Gutiérrez Flores, alias “Shimbillo”, sospechoso de atacar a la víctima con un arma blanca y ocasionar su muerte.

Detenido fue trasladado a la comisaría de la zona para las investigaciones correspondientes. Foto: PNP
Detenido fue trasladado a la comisaría de la zona para las investigaciones correspondientes. Foto: PNP

La Policía logró la captura de Milton Antonio Gutiérrez Flores, alias “Shimbillo”, acusado de ser el presunto responsable de la muerte del mecánico Guido Achang Gutiérrez, quien falleció este último 5 de diciembre, en el Hospital Apoyo Iquitos tras ser atacado con un arma blanca.

El hecho se registró en el sector Secada, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, cuando la víctima se dirigía a su centro de trabajo. Según la denuncia pública que realizaron sus familiares, el mecánico se habría negado a entregarle dinero, por lo que fue atacado.

lr.pe

Tras producirse la agresión, transeúntes y conductores auxiliaron a Guido Achang, quien fue llevado primero a su vivienda y luego trasladado de emergencia en un mototaxi hasta el nosocomio del oriente, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Luego de una investigación por parte de las autoridades especializadas, lograron ubicar y detener a alias "Shimbillo", quien permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias correspondientes.

Doménica Achang, hija de la víctima reiteró para este medio que se realicé justicia y que la muerte de su padre no que impune. "Que las autoridades realicen su trabajo, la muerte de mi papá fue injustificada", expresó.

