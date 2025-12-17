HOYSuscripcion LR Focus

Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

La campaña involucró la recolección de celulares y módems en puntos de acopio, fomentando la concienciación ambiental y promoviendo una economía circular en el país.

El galardón fue otorgado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Ambiente. Fuente: Difusión.
Integratel Perú - Movistar fue reconocida como ganadora del Premio Nacional Ambiental “Antonio Brack Egg” – Edición 2025, en la categoría Calidad Ambiental:  Gestión Integral de Residuos Sólidos y Regímenes Especiales. Este reconocimiento, máximo galardón ambiental del Estado Peruano, fue entregado por el Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el Ministro del Ambiente, Miguel Espichán, a Juan Pons, Chief Operating Officer (COO) de Integratel Perú.

El jurado del Premio Nacional Ambiental, otorgado por el Ministerio del Ambiente, destacó la gestión del programa “Mensaje al Planeta: economía circular para una conectividad sostenible” de Movistar. Esta iniciativa realizada en 2024 permitió reciclar y reutilizar más de 1,100 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de un trabajo coordinado con clientes, proveedores y socios comerciales. El 70% de residuos fueron reutilizados y el 30% reciclados.

Entre los residuos gestionados se encuentran celulares, módems, routers, decodificadores, teléfonos fijos, cargadores, entre otros. La recolección de todos estos materiales se logra gracias a una campaña integral y sostenida que implica puntos de acopio en tiendas Movistar en distintos puntos del país, así como campañas de concientización de clientes sobre el manejo responsable de este tipo de residuos en alianza con entidades privadas y públicas.

Asimismo, se reciclaron residuos resultantes de los procesos de modernización tecnológica de las redes fijas y móviles, en donde tecnologías antiguas han sido reemplazadas por equipamientos más eficientes a nivel de consumo energético.

Con estas acciones, Movistar continúa y continuará liderando la gestión responsable de residuos electrónicos, contribuyendo así con el medio ambiente y la sostenibilidad.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Caja Arequipa recibe por segundo año consecutivo el Premio Nacional “RENAVOL” 2025 en voluntariado corporativo

Caja Arequipa recibe por segundo año consecutivo el Premio Nacional “RENAVOL” 2025 en voluntariado corporativo

LEER MÁS

