Poder Judicial dicta prisión para Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Movistar TV transmite los XX Juegos Bolivarianos 2025

Movistar TV transmite los XX Juegos Bolivarianos 2025 del 24 de noviembre al 7 de diciembre. La cobertura está disponible en Movistar Deportes y la app Movistar TV.

Durante 14 días de competiciones, se ofrecerá contenido diario en vivo, de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. Fuente: Difusión.
Movistar TV transmite los XX Juegos Bolivarianos 2025, una de las principales competiciones multideportivas de la región. La cobertura inició el 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre, por la señal Movistar Deportes (HD 703) y la plataforma Movistar TV App.

Durante los 14 días de competencia, Movistar Deportes emitirá contenido diario y en vivo de los Juegos en el horario de 12:30 p.m. a 3:00 p.m., ofreciendo un resumen constante de las competiciones. La transmisión será dinámica, alternando entre diferentes disciplinas de acuerdo con la agenda oficial del certamen. Podrán verse deportes como gimnasia, béisbol, squash, lucha, entre otros.

Con esta transmisión, Movistar reafirma su compromiso de ofrecer contenidos de primer nivel y apoyar el deporte peruano. La compañía acerca este evento internacional a las familias, fortaleciendo su propuesta de entretenimiento con la mejor cobertura y una experiencia integral en todas sus plataformas.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

