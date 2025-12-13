Sorteo de la Kábala en vivo hoy 13 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Este sábado 13 de diciembre, el sorteo de La Kábala pondrá en juego el Pozo Buenazo, que alcanza los S/ 4.647.499. Miles de personas en todo el país estarán atentas al resultado de uno de los juegos de azar más conocidos del Perú. En esta nota conoce cuáles son los números ganadores de esta popular lotería de Intralot.

¿Qué días se juega la Kábala?

El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.