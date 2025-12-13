HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 13 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

El Pozo Buenazo de la Kábala ofrece más de S/4 millones. Conce en esta nota cuáles son las bolillas ganadoras.

Resultados Kábala sábado 13 de diciembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo
Resultados Kábala sábado 13 de diciembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo | Foto: La Kábala/La Tinka

Este sábado 13 de diciembre, el sorteo de La Kábala pondrá en juego el Pozo Buenazo, que alcanza los S/ 4.647.499. Miles de personas en todo el país estarán atentas al resultado de uno de los juegos de azar más conocidos del Perú. En esta nota conoce cuáles son los números ganadores de esta popular lotería de Intralot.

¿Qué días se juega la Kábala?

El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
