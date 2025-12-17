HOYSuscripcion LR Focus

Tacna: cisterna de municipalidad Alto de la Alianza destruye muro de centro educativo y deja tres heridos

Cámaras de seguridad grabaron el accidente que ocurrió en Cercado.

Accidente dejo tres heridos y fueron trasladados al hospital Hipólito Unanue. Foto: Liz Ferrer, La República
Accidente dejo tres heridos y fueron trasladados al hospital Hipólito Unanue. Foto: Liz Ferrer, La República

La mañana del 17 de diciembre, en Tacna, un conductor perdió el control de la cisterna en la que viajaba, destruyendo parte del cerco perimétrico de un centro educativo inicial y arrollando a un motociclista. Tres personas resultaron heridas, incluido el conductor de la cisterna.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Leguía, Basadre y Forero, en Cercado. Allí se encuentra el Centro de Desarrollo Integral de la Familia "Los Cabitos", que atiende a niños en su centro inicial y a adultos mayores en su comedor.

Cámaras captaron el accidente

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de Tacna grabaron el accidente. En las imágenes se observa cómo la cisterna baja sin control desde la avenida Los Ángeles, hasta impactar contra el motociclista y el muro, y luego contra la pared del comedor de Los Cabitos.

La cisterna tiene el logotipo de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, y su conductor ha sido identificado como Eloy Huisa Chura (26), quien resultó herido, al igual que el motociclista Gamiel Gallegos Aucapuri (29) y Teófilo Butrón Layme (77), quien se encontraba en el interior de Los Cabitos.

 El chofer y el adulto mayor estaban conscientes cuando fueron llevados al hospital Hipólito Unanue. Ambos quedaron en observación mientras que gallegos estaba gravemente herido y su condición era crítica.

Se presume que los frenos de la cisterna fallaron y eso provocó el trágico accidente. La Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza se encargó del retiro de la cisterna del interior de Los Cabitos.

