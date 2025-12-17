Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

Mineros paralizan el tránsito en la Panamericana Sur por ampliación del Reinfo hasta 2026 | Disfusión

Mineros paralizan el tránsito en la Panamericana Sur por ampliación del Reinfo hasta 2026 | Disfusión

La Panamericana Sur permanece bloqueada desde las 5:10 de la mañana a la altura del kilómetro 618, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa. Según se pudo conocer, son alrededor de 200 mineros los que impiden el paso de todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la vía, una de las principales arterias que conecta el sur del país con Lima.

La protesta coincide con una jornada decisiva en el Congreso de la República, donde la Comisión Permanente dio inicio al debate, desde las 9:00 a. m., en segunda votación, del texto sustitutorio que propone ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Los manifestantes buscarían influir en el resultado de esta sesión, considerada clave para el futuro del régimen.

TE RECOMENDAMOS ¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Mineros bloquean Panamericana Sur por la ampliación del Reinfo

De cuerdo a información de Canal N, manifestantes pertenecen a los sectores mineros de Calpa, Renace y Atico. Asimismo, autoridades informaron que el bloqueo se mantiene de manera pacífica y, hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos. Efectivos de la Policía Nacional fueron desplegados en la zona para monitorear la protesta y resguardar el orden público mientras continúa la concentración.

El cierre total de la Panamericana Sur ha generado afectaciones inmediatas al transporte interprovincial. Varias empresas optaron por restringir la venta de pasajes o alertar a los usuarios sobre el riesgo de quedar varados en carretera, especialmente en las rutas que conectan Arequipa, Lima y otras regiones del sur.

Paralizan transporte en Panamericana Sur

Hasta el momento, no se ha informado un horario oficial para la reapertura definitiva del tránsito en la zona bloqueada. Sin embargo, al rededor de las 11:00 a.m., los manifestantes dieron una tregua de una hora y permitieron el paso de los vehículos en la carretera.

La discusión sobre el Reinfo ha generado anteriormente protestas similares en distintas regiones del país. El desenlace de la votación en la Comisión Permanente será seguido de cerca tanto por los manifestantes como por las autoridades, debido a sus posibles repercusiones inmediatas en las carreteras y en el proceso de formalización minera a nivel nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.