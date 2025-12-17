HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
EN VIVO

¿Vizcarra podrá salir de prisión? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

Más de 200 trabajadores mineros interrumpieron el tránsito en Chala, Arequipa, como medida de presión ante la sesión clave de la Comisión Permanente del Congreso, que debate la continuidad del proceso de formalización minera.

Mineros paralizan el tránsito en la Panamericana Sur por ampliación del Reinfo hasta 2026
Mineros paralizan el tránsito en la Panamericana Sur por ampliación del Reinfo hasta 2026 | Disfusión

La Panamericana Sur permanece bloqueada desde las 5:10 de la mañana a la altura del kilómetro 618, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa. Según se pudo conocer, son alrededor de 200 mineros los que impiden el paso de todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la vía, una de las principales arterias que conecta el sur del país con Lima.

La protesta coincide con una jornada decisiva en el Congreso de la República, donde la Comisión Permanente dio inicio al debate, desde las 9:00 a. m., en segunda votación, del texto sustitutorio que propone ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Los manifestantes buscarían influir en el resultado de esta sesión, considerada clave para el futuro del régimen.

TE RECOMENDAMOS

¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Reinfo hasta 2026: Comisión Permanente alista segunda votación para ampliar registro en medio de protestas

lr.pe

Mineros bloquean Panamericana Sur por la ampliación del Reinfo

De cuerdo a información de Canal N, manifestantes pertenecen a los sectores mineros de Calpa, Renace y Atico. Asimismo, autoridades informaron que el bloqueo se mantiene de manera pacífica y, hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos. Efectivos de la Policía Nacional fueron desplegados en la zona para monitorear la protesta y resguardar el orden público mientras continúa la concentración.

El cierre total de la Panamericana Sur ha generado afectaciones inmediatas al transporte interprovincial. Varias empresas optaron por restringir la venta de pasajes o alertar a los usuarios sobre el riesgo de quedar varados en carretera, especialmente en las rutas que conectan Arequipa, Lima y otras regiones del sur.

PUEDES VER: Arequipa: muere pasajero de un bus varado por derrumbe en la Panamericana Sur

lr.pe

Paralizan transporte en Panamericana Sur

Hasta el momento, no se ha informado un horario oficial para la reapertura definitiva del tránsito en la zona bloqueada. Sin embargo, al rededor de las 11:00 a.m., los manifestantes dieron una tregua de una hora y permitieron el paso de los vehículos en la carretera.

La discusión sobre el Reinfo ha generado anteriormente protestas similares en distintas regiones del país. El desenlace de la votación en la Comisión Permanente será seguido de cerca tanto por los manifestantes como por las autoridades, debido a sus posibles repercusiones inmediatas en las carreteras y en el proceso de formalización minera a nivel nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Reinfo hasta 2026: Comisión Permanente alista segunda votación para ampliar registro en medio de protestas

Reinfo hasta 2026: Comisión Permanente alista segunda votación para ampliar registro en medio de protestas

LEER MÁS
Reinfo: Congreso votaría el 18 de diciembre el dictamen que amplía el registro hasta fines del 2026

Reinfo: Congreso votaría el 18 de diciembre el dictamen que amplía el registro hasta fines del 2026

LEER MÁS
Fondo Minero: plantean crear mecanismo para dinamizar un mercado formal para la minería artesanal

Fondo Minero: plantean crear mecanismo para dinamizar un mercado formal para la minería artesanal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

LEER MÁS
¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Sociedad

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

1636 policías han sido denunciados por violencia física, psicológica y sexual entre enero a octubre del 2025: solo 196 fueron detenidos

Temblor en Perú HOY, 16 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025