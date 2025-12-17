Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 2 distritos afectados este 18 y 21 de diciembre

Detalles de los horarios y zonas afectadas por los cortes de luz en Cusco. | Foto: composición LR/ Electro Sur Este

Un corte de luz afectará a los ciudadanos de Cusco este jueves 18 y el domingo 21 de diciembre. Así lo comunicó Electro Sur Este, empresa encargada de brindar el suministro en la región. "Para garantizar y optimizar el suministro de energía, se realizará corte de energía para realizar trabajos de expansión, reforzamiento y renovación de las instalaciones eléctricas", señaló la institución en un comunicado.

Corte de luz en Cusco: ¿qué distritos serán afectados?

El documento que publicó Electro Sur establece que dos distritos de la región serán afectados.

Cusco

San Sebastián.

Corte de luz, jueves 18 de diciembre: zonas y horarios

El jueves 18 de diciembre ambos distritos mencionados, Cusco y San Sebastián, se verán afectados por el corte de luz y los trabajos se realizarán desde las 9.00 a. m. AQUÍ el detalle completo de los lugares afectados.

Cusco

De 9.00 a. m. a 2.30 p. m.

APV. Señor de Cabildo, APV. Los condes de Tica Tica, APV. Las Lomas, APV. Alto Kuraka, APV. Alto Mirador Tica Tica, ASOC. De vivienda Alto Mirador y Sector Huasahuara.

San Sebastián

De 9.00 a. m. a 12.30 p. m.

Calle Micaela Bastidas y Jr Manco Capac.

Cusco

De 9.00 a. m. a 12.00 p. m.

Urb. Balconcillo, Urb. Lucrepata, Urb. Tahuantinsuyo, Urb. Urubambilla, Calle Yuraqpunku (entre la calle Recoleta y Nicolas Pierola), Calle Lucrepata y Calle Retiro.

Corte de luz, domingo 21 de diciembre: zonas y horarios

El domingo 21 de diciembre, la ciudad de Cusco se verá afectada por el corte de luz. AQUÍ el detalle completo.

San Sebastián

De 5.00 a. m. a 9.30 a. m.

C.C. de Ccoraro Sector Cheqcheyoc Pampaq, C.C. de Ccoraro Sector Qoyapujio, Villa Rinconada Ccoraro y Planta de Tratamientos de Residuos.