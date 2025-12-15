Tras el asesinato de Roger Gallegos, 'Tuki Tuki', su DJ Christian Arrasco se encuentra en estado crítico, con múltiples heridas de bala y complicaciones pulmonares. | composición LR

Tras el asesinato de Rogers Gallegos, conocido como el payasito ‘Tuki Tuki’, otros dos acompañantes resultaron heridos durante el ataque armado. Uno de ellos es Christian Arrasco, DJ del artista, quien actualmente permanece internado en estado crítico, luchando entre la vida y la muerte. “La situación de mi hermano es crítica”, señaló Dora Arrasco, hermana del joven, quien precisó que Christian recibió cuatro impactos de bala: tres en la espalda y uno en el pulmón. “El pulmón lo tiene colapsado”, detalló, indicando que esta herida es la más grave.

Christian fue sometido a un drenaje pulmonar debido a la acumulación de sangre en el órgano. Dora denunció además una demora en la atención inicial en el hospital de Huaycán, a donde fue trasladado tras el ataque. “Tenemos que esperar a que un hospital acepte la referencia para poder trasladarlo”, aseguró que le indicaron los médicos. “La vida de mi hermano corría riesgo. Mi hermano pudo haberse ido en el transcurso de la ambulancia”, lamentó.

¿Quién es Christian Arrasco, 'Chico Kids'?

Christian es el menor de tres hermanos y desde hace más de diez años se dedica a la música como DJ, promocionándose en redes sociales bajo el nombre ‘Chico Kids Diversión al Máximo’. Según su familia, los ingresos que obtenía eran destinados a sostener a su madre y a invertir en equipos para su trabajo.

“Es un proceso muy difícil porque tengo una mamá hipertensa”, contó Dora, quien también señaló que ha dejado de trabajar para acompañar a su hermano en el hospital. “Tengo que estar aquí, turnándome con mi otro hermano, que también ha dejado de trabajar”.

Delincuentes habrían marcado la camioneta de Tuki Tuki

Arrasco relató los momentos de tensión previos al crimen, cuando esperaban para ingresar al supuesto show. “Vemos una moto muy sospechosa. Había un 'pata' con chaleco naranja. De pronto se ve que nos están centrando”, relata el compañero del payaso en un video. Según su testimonio, la moto avanzó hasta la esquina de la cuadra, se dio la vuelta la manzana, apareció con otra persona vestida con un chaleco naranja. Se estacionaron frente a la minivan de Rogers y dispararon a quemarropa.

De acuerdo con la hermana del DJ, tras el ataque él no se percató de inmediato de que había sido herido. “Después del ataque pedía auxilio por sus amigos. Él no sentía nada”, relató Dora. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades: “Pido al ministro del Interior justicia por mi hermano, que nos ayude y también por la familia de Rogers”. Actualmente, Christian permanece internado en el Hospital Santa Rosa. Sus familiares solicitan apoyo económico para afrontar los gastos médicos. Cualquier ayuda puede canalizarse al 927 598 336, a nombre de Dora Arrasco.

