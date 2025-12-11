HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: joven pierde la mano tras grave accidente causado por adorno de árbol navideño que se enredó en motocicleta

La víctima sufrió la amputación traumática de la mano izquierda. Trasladaba el adorno para adornar su centro de estudios.

La víctima permanece internada en el Hospital Apoyo Iquitos. Foto: Yazmín Araujo, La República
La víctima permanece internada en el Hospital Apoyo Iquitos. Foto: Yazmín Araujo, La República

Una joven de 23 años, identificada como Celeste Ordoñez Tuesta, perdió la mano izquierda en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

Según información policial, el hecho se registró cuando la víctima iba como copiloto en una motocicleta llevando un árbol navideño reposado en sus piernas, cuando un adorno quedó atrapado en la cadena del vehículo.

Este enganche y con la velocidad del propio vehículo provocó que en cuestión de segundos jalara con fuerza el brazo de la joven y perdiera estabilidad, ocasionando la caída y la pérdida traumática de la extremidad de la víctima.

lr.pe

Tras el hecho, Celeste Ordoñez fue trasladada de inmediato por transeúntes en un mototaxi hasta el Hospital Apoyo Iquitos, donde permanece internada en el área de emergencias. Fuentes médicas, confirmaron la pérdida de la mano izquierda de la joven.

Hasta el nosocomio llegó la madre de la víctima, quien se encontraba consternada por lo sucedido, por lo que evitó brindar declaraciones a la prensa. Se tuvo conocimiento que la víctima llevaba el árbol navideño a su centro de estudios, para adornar la institución.

