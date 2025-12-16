Un operativo policial realizado durante la madrugada de este 16 de diciembre en los distritos de Puente Piedra y Comas dio como resultado la intervención de seis personas con requisitorias vigentes y la detención de otras nueve en flagrancia por diversos delitos, como tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, porte de documentos falsos y hurto.

El operativo de control de identidad formó parte de las medidas aplicadas durante el estado de emergencia e incluyó bloqueos de vías, cerrojos policiales, rastrillajes y fiscalización de locales en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. La intervención fue encabezada por el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad.

Caen seis requisitoriados en operativo de control de identidad

En Puente Piedra, las acciones se concentraron en el óvalo del distrito, donde se restringió el tránsito vehicular para la verificación de documentos de conductores y peatones. En esta jurisdicción participaron más de 170 efectivos de la Policía y de la Marina de Guerra, además de más de 50 agentes de serenazgo municipal. Asimismo, se incautaron cerca de 500 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, vinculados a presuntos casos de microcomercialización de drogas.

En Comas, el operativo se desarrolló en zonas consideradas críticas, donde se registraron detenciones en flagrancia por delitos como tráfico ilícito de drogas, porte de documentos falsos y hurto. Las acciones se realizaron mediante controles de identidad y patrullaje focalizado. El viceministro de Seguridad Pública, José Zapata Morante, se trasladó posteriormente al puesto de Comando de Control de Comas para verificar las intervenciones registradas en el distrito, junto al comandante general de la PNP, general Óscar Arriola.

Evalúan cifras de criminalidad

Durante la jornada, el general Arriola señaló que la Policía Nacional se encuentra revisando las cifras de criminalidad a pocos días de concluir el estado de emergencia, prorrogado hasta el 20 de diciembre en Lima Metropolitana y el Callao. El operativo contó con un despliegue aproximado de 270 efectivos de las fuerzas del orden y se desarrolló bajo supervisión del Ministerio del Interior, en un contexto de revisión de las acciones aplicadas durante el régimen de excepción.

