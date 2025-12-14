Detienen a cuatro agentes del INPE por presuntamente golpear a reo en Puno | Difusión

Cuatro agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fueron detenidos de manera preliminar por presunta tortura en Puno. Según la investigación fiscal, los sindicados habrían golpeado a un reo en ingreso al Establecimiento Penitenciario local. La medida judicial se ejecutó luego de que la Fiscalía especializada decidiera intervenir de manera inmediata para proteger los derechos del agraviado.

El hecho habría ocurrido el 21 de abril de 2025. La víctima habría sido agredida a partir de golpes reiterados con la vara reglamentaria por parte del personal penitenciario. Tras el incidente, el reo fue trasladado nuevamente a su celda, según indicó La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno en un comunicado oficial.

Agentes del INPE habrían golpeado en reiteradas ocasiones a reo al ingresar a penal de Puno. Foto: DIfusión

Presunta tortura a reo en el penal de Puno

Como parte del operativo judicial, la Fiscalía ejecutó allanamientos en las viviendas de los cuatro agentes, ubicadas en la misma localidad. En las diligencias se incautaron celulares, documentos y otros dispositivos electrónicos que serán utilizados para corroborar las denuncias y ampliar la investigación sobre posibles abusos ocurridos dentro del establecimiento penitenciario. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional de Perú colaboró en la intervención.

Los agentes detenidos son Cristian Vásquez, John Aruhuanca, Jaime Cajchaya y Renzo Ccapacca, este último arrestado mientras se dirigía desde el penal de Challapalca hacia el distrito de Huacullani. El caso continúa en investigación, mientras que los agentes permanecerán detenidos por siete dias.

Agentes permaneceran siete dias en detencion preliminar. Foto: Difusión

