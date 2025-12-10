Iquitos: cae alias 'Puma' y recuperan 12 vehículos robados en depósito clandestino

Durante un operativo policial, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, se recuperó 12 vehículos robados en un depósito clandestino y se detuvo a Celin Inuma Vela, de 43 años, conocido como 'Puma', señalado como el presunto receptor, cuando llegó a bordo de un vehículo menor.

La Policía informó que las diligencias se llevaron a cabo en el kilómetro 10.5 de la carretera Iquitos–Nauta del sector San Cirilo. Luego de una ardua investigación, los agentes de inteligencia identificaron la propiedad que funcionaría como depósito clandestino de vehículos.

En la propiedad, el personal policial encontró motocicletas, mototaxis y trimóviles (furgonetas) de carga que serían presuntamente robados, debido a que, según informaron las autoridades, varias de las unidades presentaban la chapa de encendido violentada y otras estaban sin placa de rodaje, lo que dificultaba determinar su procedencia inmediata.

En la consulta que la Policía realizó en el sistema policial se confirmó que varios vehículos tenían requisitoria vigente por hurto. Ante ello, todo el material recuperado, junto con el detenido, fueron trasladados a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPIRV), de la Región Policial Loreto, para las diligencias correspondientes.

Las investigaciones se realizan con la participación del representante del Ministerio Público, para esclarecer la procedencia de las unidades y ubicar a posibles responsables vinculados al robo de estos y demás vehículos.