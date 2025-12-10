HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: cae alias 'Puma' y recuperan 12 vehículos robados en depósito clandestino

Agentes policiales intervinieron una propiedad usada como centro de acopio de motocicletas, mototaxis y trimóviles de carga ocultos; varias unidades tenían la chapa violentada y otras estaban sin placa de rodaje.


Hallazgo fue en el kilómetro 10.5 de la carretera Iquitos–Nauta. Créditos: PNP.

Durante un operativo policial, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, se recuperó 12 vehículos robados en un depósito clandestino y se detuvo a Celin Inuma Vela, de 43 años, conocido como 'Puma', señalado como el presunto receptor, cuando llegó a bordo de un vehículo menor.

Puedes ver: Capturan a miembros de 'La Nueva Jauría' con más de 400 envoltorios de PBC en punto de droga en Iquitos

lr.pe

La Policía informó que las diligencias se llevaron a cabo en el kilómetro 10.5 de la carretera Iquitos–Nauta del sector San Cirilo. Luego de una ardua investigación, los agentes de inteligencia identificaron la propiedad que funcionaría como depósito clandestino de vehículos.

En la propiedad, el personal policial encontró motocicletas, mototaxis y trimóviles (furgonetas) de carga que serían presuntamente robados, debido a que, según informaron las autoridades, varias de las unidades presentaban la chapa de encendido violentada y otras estaban sin placa de rodaje, lo que dificultaba determinar su procedencia inmediata.

En la consulta que la Policía realizó en el sistema policial se confirmó que varios vehículos tenían requisitoria vigente por hurto. Ante ello, todo el material recuperado, junto con el detenido, fueron trasladados a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPIRV), de la Región Policial Loreto, para las diligencias correspondientes.

Las investigaciones se realizan con la participación del representante del Ministerio Público, para esclarecer la procedencia de las unidades y ubicar a posibles responsables vinculados al robo de estos y demás vehículos.

