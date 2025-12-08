Cusco: dos obreros murieron en obra de construcción tras choque de fierros con cables de alta tensión

Un tercer trabajador sobrevivió al impacto eléctrico y continúa recuperándose en el hospital. Créditos: Luis Álvarez / La República.

Dos obreros de construcción civil murieron electrocutados el último fin de semana mientras trabajaban en el quinto nivel de una vivienda en el distrito Santiago, en Cusco. La descarga se produjo cuando una varilla de metal hizo contacto con cables de alta tensión ubicados muy cerca de la estructura.

Silverio Quispe Rimachi y Brayan Espinoza Rojas fueron trasladados al hospital Antonio Lorena, pero llegaron sin signos vitales, según confirmó el jefe de Emergencias, Carlo Arturo Hinojosa. Pese a los intentos del personal médico, no fue posible reanimarlos.

Un tercer trabajador, José Raúl Vera, sobrevivió al impacto eléctrico. Aunque también recibió la descarga, logró mantenerse consciente y fue quien pidió ayuda antes de ser auxiliado por serenos y agentes policiales. En el hospital se le diagnosticaron quemaduras en las manos y en la pierna derecha. Su evolución es estable.

El coronel PNP José Carlos Cárdenas, jefe de Seguridad y Orden, precisó que “los fierros que portaban chocaron con los cables de alta tensión, ocasionándose la descarga que los tumbó”. Agregó que la Policía llegó rápidamente para el traslado, pero dos de ellos ya no presentaban signos vitales.

Investigaciones en marcha

Respecto al uso de equipos de protección personal, el oficial señaló que se encuentra en investigación. También indicó que la información sobre su vínculo laboral será ampliada por las unidades correspondientes.

Vecinos y compañeros lamentaron lo ocurrido y pidieron reforzar los protocolos de seguridad en obras, especialmente donde existen cables de energía cercanos a las viviendas. Autoridades policiales y del Ministerio Público indagan posibles responsabilidades.