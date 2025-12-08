HOYSuscripcion LR Focus

Cusco: dos obreros murieron en obra de construcción tras choque de fierros con cables de alta tensión

La Policía y la Fiscalía investigan si hubo fallas en las medidas de seguridad dentro de la edificación en el distrito de Santiago.


Un tercer trabajador sobrevivió al impacto eléctrico y continúa recuperándose en el hospital. Créditos: Luis Álvarez / La República.
Dos obreros de construcción civil murieron electrocutados el último fin de semana mientras trabajaban en el quinto nivel de una vivienda en el distrito Santiago, en Cusco. La descarga se produjo cuando una varilla de metal hizo contacto con cables de alta tensión ubicados muy cerca de la estructura.

Silverio Quispe Rimachi y Brayan Espinoza Rojas fueron trasladados al hospital Antonio Lorena, pero llegaron sin signos vitales, según confirmó el jefe de Emergencias, Carlo Arturo Hinojosa. Pese a los intentos del personal médico, no fue posible reanimarlos.

Un tercer trabajador, José Raúl Vera, sobrevivió al impacto eléctrico. Aunque también recibió la descarga, logró mantenerse consciente y fue quien pidió ayuda antes de ser auxiliado por serenos y agentes policiales. En el hospital se le diagnosticaron quemaduras en las manos y en la pierna derecha. Su evolución es estable.

El coronel PNP José Carlos Cárdenas, jefe de Seguridad y Orden, precisó que “los fierros que portaban chocaron con los cables de alta tensión, ocasionándose la descarga que los tumbó”. Agregó que la Policía llegó rápidamente para el traslado, pero dos de ellos ya no presentaban signos vitales.

Investigaciones en marcha

Respecto al uso de equipos de protección personal, el oficial señaló que se encuentra en investigación. También indicó que la información sobre su vínculo laboral será ampliada por las unidades correspondientes.

Vecinos y compañeros lamentaron lo ocurrido y pidieron reforzar los protocolos de seguridad en obras, especialmente donde existen cables de energía cercanos a las viviendas. Autoridades policiales y del Ministerio Público indagan posibles responsabilidades.

'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

Cusco enfrenta más de 3.000 proyectos paralizados y su economía despediría el año con una caída de 7%

Comunidades de Cusco advierten que tomarían Machu Picchu por lento avance del Aeropuerto de Chinchero

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Joven muere tras ser atropellada en Villa El Salvador: chofer intentó fugar y vehículo registra multa de más de S/1.000

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

