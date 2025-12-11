Policías de migraciones no detuvieron a Anuel AA en el Aeropuerto Jorge Chávez: foto fue editada con IA

LO FALSO:

Anuel AA fue detenido por policías de migraciones en el Aeropuerto Jorge Chávez.

LO VERDADERO:

La imagen que lo muestra siendo sujetado por un policía fue analizada por dos herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial —Hive Moderation y Sightengine—, las cuales determinaron que el contenido fue generado digitalmente.

La productora del evento atribuyó la demora a un problema con el vuelo del artista y ningún medio local reportó una detención en su cobertura del concierto.

En redes sociales circuló una supuesta fotografía que mostraría la detención de Anuel AA al llegar al Perú, antes de su concierto en la Arena Monumental, en Ate. Sin embargo, se trata de una fotografía editada con inteligencia artificial.

La publicación fue compartida en Facebook, Instagram y Threads. El post con mayor interacción fue detectado en Instagram, donde superó las 10.600 reacciones y acumuló más de 640 comentarios.

Publicación falsa creada con IA difundida en redes sociales. Fuente: Instagram.

Fotografía fue editada con IA

El concierto de Anuel AA, titulado "Real Hasta la Muerte 2", estaba programado para el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Arena Monumental de Ate, en Lima. Según la productora del evento, el espectáculo debía iniciar a las 10.30 p. m.; sin embargo, comenzó recién el sábado 6 de diciembre, alrededor de las 3.00 a. m.

La demora generó indignación en redes sociales y dio lugar a múltiples especulaciones sobre la ausencia del artista. En TikTok, varios usuarios publicaron sus quejas por el retraso de más de cuatro horas.

En ese contexto, se difundió en redes sociales un video del artista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde presuntamente habría tenido inconvenientes en su paso por Migraciones. En las imágenes se le observa frente a personal de esta entidad, reclamando en un tono molesto y al fondo aparece un policía de pie. “Estos no son ni policía. Este país está lleno de corruptos y quieren estar aquí como si son policías. Estos pendejos, pendejo, hijo de puta”, se le escucha decir al cantante.

Video difundido en redes sociales: Fuente: TikTok.

Tras la difusión del video, comenzó a circular en redes sociales una ilustración en la que un policía sostiene al artista, acompañada del mensaje: “Detienen a Anuel al ingresar a Perú”. La imagen fue analizada con la herramienta de detección de inteligencia artificial de Hive Moderation, que determinó que al menos el 85 % del contenido fue generado con IA.

Resultado del análisis de video hecho por el programa Hive Moderation. Foto: captura de pantalla

Además, se evaluó la misma imagen con el detector de IA Sightengine, el cual estimó con un 99 % de probabilidad que se trata de contenido generado con inteligencia artificial y concluyó, con el mismo porcentaje, que presenta manipulación digital de rostro.

Resultado del programa de detección SightEngine. Foto: captura de pantalla

Es importante destacar que la imagen generada con IA tiene al mismo policía que del video difundido en redes sociales.

Por último, Iguana Producciones, empresa organizadora del evento, indicó mediante un comunicado oficial que la demora en la presentación del cantante se debió a “un inconveniente con su vuelo”, sin hacer referencia a una detención o incidente similar. Por su parte, el medio de entretenimiento Las Top News informó que logró contactar al equipo de Anuel AA, el cual confirmó que el artista mostró molestia porque, al llegar al aeropuerto, uno de los miembros de su staff fue retenido para una inspección secundaria. Sin embargo, aclararon que nadie fue detenido. Asimismo, medios locales como La República, Infobae y El Comercio no reportaron ninguna detención policial en su cobertura del concierto ni en notas relacionadas.

Comunicado de Iguana Producciones sobre la demora de Anuel AA. Foto: Difusión.

Conclusión:

En síntesis, la imagen que circula en redes sociales sobre la supuesta detención de Anuel AA al ingresar al Perú es falsa. Si bien el concierto del artista en Lima tuvo un retraso de más de cuatro horas, lo que generó malestar y especulaciones entre sus seguidores, no existe evidencia que confirme que haya sido intervenido por autoridades peruanas. La imagen que lo muestra siendo sujetado por un policía fue analizada por dos herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial —Hive Moderation y Sightengine—, las cuales determinaron que el contenido fue generado digitalmente y presenta manipulación del rostro. Además, la productora del evento atribuyó la demora a un problema con el vuelo del artista y ningún medio local reportó una detención en su cobertura del concierto.

