HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     
Economía

Aplicación de TUUA limitará el crecimiento del tráfico internacional a solo el 3%, advierten gremios

Tanto AETAI como IATA lamentaron la entrada en vigencia del cobro de la TUUA a viajeros en conexión internacional que utilizan el aeropuerto Jorge Chávez. Según indicaron, dicha medida afectará a los pasajeros y reducirá la competitividad aérea del país.

De acuerdo con LAP, varios pasajeros señalaron no haber recibido información previa y desconocían la obligatoriedad del pago de la TUUA por transferencia internacional. Foto: LAP
De acuerdo con LAP, varios pasajeros señalaron no haber recibido información previa y desconocían la obligatoriedad del pago de la TUUA por transferencia internacional. Foto: LAP

Los pasajeros que realicen una conexión en Lima entre dos vuelos internacionales en el Aeropuerto Jorge Chávez ahora tienen que pagar la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de transferencia (TUUA) que asciende a US$11,86, es decir cerca de S/40. Dicho cobro administrado por Lima Airport Partners (LAP) inició ayer en medio de un clima de molestias y reclamos por parte de los viajeros provenientes desde diversos países del extranjero.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Para la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) resulta lamentable que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y LAP no hayan alcanzado un acuerdo para su eliminación, puesto que afectará directamente a los pasajeros, elevará el costo de las conexiones y Reducirá la competitividad aérea del país.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

"Esta medida debilita la competitividad del principal aeropuerto del país y limita su crecimiento. Con la introducción de la TUUA se prevé que el tráfico internacional solo aumentará hasta un 3% por año hasta 2041, mientras que sin TUUA pudiera alcanzar tasas cercanas al 9%", señaló IATA a través de un comunicado institucional.

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez: MTC anuncia que pasajeros de vuelos nacionales no pagarán por escala dentro del país

lr.pe

TUUA internacional: piden intervención del presidente Jerí

Por su parte, AETAI consideró que la TUUA de transferencia internacional no solo perjudica la competitividad del aeropuerto Jorge Chávez, sino que también afecta a los pasajeros peruanos con menos vuelos y destinos directos. Pusieron como ejemplo a Bogotá y Ciudad de Panamá que ofrecen una mayor cantidad de lugares de llegada, menores tiempos de conexión y no cobran tarifa alguna a sus pasajeros.

Ante el impacto de esta medida que ya se empezó a implementar, demandaron la intervención directa del presidente José Jerí y de la Cancillería. Asimismo, señalaron que seguirán participando de los espacios de trabajo conjunto con la "convicción de que aún es posible corregir rumbo en beneficio del país".

PUEDES VER: Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos incluidos en la Ley de Presupuesto 2026

lr.pe

Desde IATA aseguraron que la industria ha venido presentando propuestas al gobierno para arribar a una solución consensuada que habría garantizado la sostenibilidad de la concesión y el sistema aeroportuario sin trasladar costos a los pasajeros. Al no conseguirse evitar este cobro, lamentan que LAP haya actuando pensando en sus propios intereses y no en el bienestar de los ciudadanos.

"La TUUA no solo elevará costos, sino que limitará el crecimiento del aeropuerto Jorge Chávez y reducirá las opciones de vuelo para los pasajeros. Esta decisión debilita su papel como hub internacional y compromete la competitividad del Perú frente a otros países de la región", enfatizó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

PUEDES VER: Caos en el Jorge Chávez: se reportan quejas y largas filas por inicio del cobro de la TUUA a viajeros en conexión internacional

lr.pe

Reclamos por TUUA internacional

La desinformación y el malestar se hizo notorio en el aeropuerto Jorge Chávez durante. Pasajeros que viajaban a otros países confesaron que recién se enteraron de la tarifa por conexión en vuelos internacionales cuando fueron a hacer su check-in. Si bien algunos reconocieron que el monto por persona no parece tan alto, lo cierto es que podría desanimar a quienes planifiquen viajes familiares o grupales.

"Este cobro está demás porque en el ticket de vuelo están incluidos los impuestos. No sé por qué ahora cobran demás (..) Para una persona no significaría mucho, si ya viene una familia de 4 o 5, yo creo que sí se sentirá el costo. Tiene que haber algo más razonable", sostuvo una viajera con dirección a Francia, que haría una escala en Madrid.

Desde LAP informaron que, durante las primeras horas de implementación del cobro de la TUUA, el flujo operativo se desarrolló con normalidad, puesto que los pasajeros realizaron el pago sin problemas y tramitaron sus vuelos de conexión. No obstante, con el transcurrir de las horas, "varios pasajeros señalaron no haber recibido información previa y desconocían la obligatoriedad del pago".

Notas relacionadas
Caos en el Jorge Chávez: se reportan quejas y largas filas por inicio del cobro de la TUUA a viajeros en conexión internacional

Caos en el Jorge Chávez: se reportan quejas y largas filas por inicio del cobro de la TUUA a viajeros en conexión internacional

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez: MTC anuncia que pasajeros de vuelos nacionales no pagarán por escala dentro del país

Aeropuerto Jorge Chávez: MTC anuncia que pasajeros de vuelos nacionales no pagarán por escala dentro del país

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horario de atención de los bancos para los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Economía

El paso clave del cronograma AFP para incrementar el monto de tu retiro a más de 21.400 soles, según la SBS

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025