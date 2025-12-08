Aplicación de TUUA limitará el crecimiento del tráfico internacional a solo el 3%, advierten gremios

De acuerdo con LAP, varios pasajeros señalaron no haber recibido información previa y desconocían la obligatoriedad del pago de la TUUA por transferencia internacional. Foto: LAP

Los pasajeros que realicen una conexión en Lima entre dos vuelos internacionales en el Aeropuerto Jorge Chávez ahora tienen que pagar la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de transferencia (TUUA) que asciende a US$11,86, es decir cerca de S/40. Dicho cobro administrado por Lima Airport Partners (LAP) inició ayer en medio de un clima de molestias y reclamos por parte de los viajeros provenientes desde diversos países del extranjero.

Para la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) resulta lamentable que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y LAP no hayan alcanzado un acuerdo para su eliminación, puesto que afectará directamente a los pasajeros, elevará el costo de las conexiones y Reducirá la competitividad aérea del país.

"Esta medida debilita la competitividad del principal aeropuerto del país y limita su crecimiento. Con la introducción de la TUUA se prevé que el tráfico internacional solo aumentará hasta un 3% por año hasta 2041, mientras que sin TUUA pudiera alcanzar tasas cercanas al 9%", señaló IATA a través de un comunicado institucional.

TUUA internacional: piden intervención del presidente Jerí

Por su parte, AETAI consideró que la TUUA de transferencia internacional no solo perjudica la competitividad del aeropuerto Jorge Chávez, sino que también afecta a los pasajeros peruanos con menos vuelos y destinos directos. Pusieron como ejemplo a Bogotá y Ciudad de Panamá que ofrecen una mayor cantidad de lugares de llegada, menores tiempos de conexión y no cobran tarifa alguna a sus pasajeros.

Ante el impacto de esta medida que ya se empezó a implementar, demandaron la intervención directa del presidente José Jerí y de la Cancillería. Asimismo, señalaron que seguirán participando de los espacios de trabajo conjunto con la "convicción de que aún es posible corregir rumbo en beneficio del país".

Desde IATA aseguraron que la industria ha venido presentando propuestas al gobierno para arribar a una solución consensuada que habría garantizado la sostenibilidad de la concesión y el sistema aeroportuario sin trasladar costos a los pasajeros. Al no conseguirse evitar este cobro, lamentan que LAP haya actuando pensando en sus propios intereses y no en el bienestar de los ciudadanos.

"La TUUA no solo elevará costos, sino que limitará el crecimiento del aeropuerto Jorge Chávez y reducirá las opciones de vuelo para los pasajeros. Esta decisión debilita su papel como hub internacional y compromete la competitividad del Perú frente a otros países de la región", enfatizó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Reclamos por TUUA internacional

La desinformación y el malestar se hizo notorio en el aeropuerto Jorge Chávez durante. Pasajeros que viajaban a otros países confesaron que recién se enteraron de la tarifa por conexión en vuelos internacionales cuando fueron a hacer su check-in. Si bien algunos reconocieron que el monto por persona no parece tan alto, lo cierto es que podría desanimar a quienes planifiquen viajes familiares o grupales.

"Este cobro está demás porque en el ticket de vuelo están incluidos los impuestos. No sé por qué ahora cobran demás (..) Para una persona no significaría mucho, si ya viene una familia de 4 o 5, yo creo que sí se sentirá el costo. Tiene que haber algo más razonable", sostuvo una viajera con dirección a Francia, que haría una escala en Madrid.

Desde LAP informaron que, durante las primeras horas de implementación del cobro de la TUUA, el flujo operativo se desarrolló con normalidad, puesto que los pasajeros realizaron el pago sin problemas y tramitaron sus vuelos de conexión. No obstante, con el transcurrir de las horas, "varios pasajeros señalaron no haber recibido información previa y desconocían la obligatoriedad del pago".