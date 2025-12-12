HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Flybondi, la aerolínea argentina de bajo costo, ya ofrece la primera ruta directa entre Lima y Puerto Iguazú

Desde el 1 de diciembre, ofrece dos vuelos semanales, los días lunes y viernes, entre ambas ciudades, informaron sus voceros.

Ya hay vuelos que salen desde el Jorge Chávez.
Ya hay vuelos que salen desde el Jorge Chávez.

Desde el 1 de diciembre último, Flybondi, la aerolínea argentina de bajo costo, ya tiene presencia comercial en el Perú al ofrecer una nueva ruta directa entre Lima y Puerto Iguazú, siendo este último uno de los destinos naturales más importantes de Sudamérica. Esta era una intención que venían evaluando desde el 2023.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Inicialmente, la aerolínea opera dos vuelos por semana, los días lunes y viernes, entre ambas ciudades, lo que genera mayor competitividad en el mercado peruano.

TE RECOMENDAMOS

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

En su primer día, el avión llegó a Lima a las 8:50 de la mañana y partió a Puerto Iguazú a las 10:10 de la mañana. Tuvo una ocupación del 100% de asientos.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí designa a un nuevo consejero de la Sunedu que tiene cuestionamientos

lr.pe

 Lo importante es que los pasajeros que viajan desde Iguazú pueden conectar con las provincias de Buenos Aires y Córdoba, precisaron sus voceros. En el caso de la primera, con varias frecuencias diarias y en la segunda, con cuatro frecuencias semanales.

“Nuestra red de destinos y de rutas en Argentina es muy amplia, operamos 22 rutas nacionales y 10 rutas internacionales a Brasil, Paraguay y ahora Perú”, explicó Javier Soto, gerente comercial de Flybondi.

En tanto, Norbert Onkelbach, gerente comercial de Lima Airport Partners (LAP), señaló que el ingreso de Flybondi al mercado peruano es una muestra de que el Jorge Chávez, como hub, es atractivo para las líneas aéreas internacionales.

"Además, amplía la oferta y conectividad para nuestros usuarios. La nueva ruta Lima–Puerto Iguazú contribuye al dinamismo comercial y turístico de Argentina y Perú, para seguir promoviendo el impulso y la recuperación del turismo. Seguimos incentivando la llegada de nuevos operadores que apuestan por un servicio eficiente y al alcance de los viajeros”, indicó.

Reservas por fiestas de fin de año

La aerolínea informó que, para estas fiestas, se encuentran disponibles reservas desde 316 dólares (ida y vuelta), sin considerar los impuestos, con el objetivo de que los ciudadanos puedan visitar lugares turísticos, como las cataratas de Iguazú, el parque nacional, el hito de las tres fronteras y el conjunto jesuítico guaraní San Ignacio Miní.

Flybondi tiene una flota de 19 aviones: 14 son Boeing 737-800 NG, con 189 asientos de única clase, con contrato dry lease. Además, tres son aviones Boeing 737-800 NG, con 189 asientos, y dos aviones Airbus A320, bajo modalidad ACMI, con 180 asientos.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores de Petroperú exigen claridad sobre posible venta de edificio que tendría injerencia del MEF

Trabajadores de Petroperú exigen claridad sobre posible venta de edificio que tendría injerencia del MEF

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Fonavi lista 22: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

Fonavi lista 22: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

LEER MÁS
Reactiva Perú: Estado solo ha recuperado el 6% de los S/ 6.000 millones que desembolsó al sistema financiero

Reactiva Perú: Estado solo ha recuperado el 6% de los S/ 6.000 millones que desembolsó al sistema financiero

LEER MÁS
Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 11 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Fonavi 2025: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

Precio de combustibles HOY 11 de diciembre: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025