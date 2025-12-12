Flybondi, la aerolínea argentina de bajo costo, ya ofrece la primera ruta directa entre Lima y Puerto Iguazú

Ya hay vuelos que salen desde el Jorge Chávez.

Desde el 1 de diciembre último, Flybondi, la aerolínea argentina de bajo costo, ya tiene presencia comercial en el Perú al ofrecer una nueva ruta directa entre Lima y Puerto Iguazú, siendo este último uno de los destinos naturales más importantes de Sudamérica. Esta era una intención que venían evaluando desde el 2023.

Inicialmente, la aerolínea opera dos vuelos por semana, los días lunes y viernes, entre ambas ciudades, lo que genera mayor competitividad en el mercado peruano.

En su primer día, el avión llegó a Lima a las 8:50 de la mañana y partió a Puerto Iguazú a las 10:10 de la mañana. Tuvo una ocupación del 100% de asientos.

Lo importante es que los pasajeros que viajan desde Iguazú pueden conectar con las provincias de Buenos Aires y Córdoba, precisaron sus voceros. En el caso de la primera, con varias frecuencias diarias y en la segunda, con cuatro frecuencias semanales.

“Nuestra red de destinos y de rutas en Argentina es muy amplia, operamos 22 rutas nacionales y 10 rutas internacionales a Brasil, Paraguay y ahora Perú”, explicó Javier Soto, gerente comercial de Flybondi.

En tanto, Norbert Onkelbach, gerente comercial de Lima Airport Partners (LAP), señaló que el ingreso de Flybondi al mercado peruano es una muestra de que el Jorge Chávez, como hub, es atractivo para las líneas aéreas internacionales.

"Además, amplía la oferta y conectividad para nuestros usuarios. La nueva ruta Lima–Puerto Iguazú contribuye al dinamismo comercial y turístico de Argentina y Perú, para seguir promoviendo el impulso y la recuperación del turismo. Seguimos incentivando la llegada de nuevos operadores que apuestan por un servicio eficiente y al alcance de los viajeros”, indicó.

Reservas por fiestas de fin de año

La aerolínea informó que, para estas fiestas, se encuentran disponibles reservas desde 316 dólares (ida y vuelta), sin considerar los impuestos, con el objetivo de que los ciudadanos puedan visitar lugares turísticos, como las cataratas de Iguazú, el parque nacional, el hito de las tres fronteras y el conjunto jesuítico guaraní San Ignacio Miní.

Flybondi tiene una flota de 19 aviones: 14 son Boeing 737-800 NG, con 189 asientos de única clase, con contrato dry lease. Además, tres son aviones Boeing 737-800 NG, con 189 asientos, y dos aviones Airbus A320, bajo modalidad ACMI, con 180 asientos.