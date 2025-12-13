HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sicarios asesinan a dos hermanos cuando salían de su vivienda en San Luis: familia niega que hayan sido extorsionados

El ataque extorsivo ocurrió a plena luz del día, cuando las víctimas, identificadas como Henrr y Kevin Unoc, se encontraban en el frontis de su vivienda en dirección a sus trabajos.

Un ataque a balazos en Lima dejó dos hermanos asesinados en San Luis la mañana del 12 de diciembre. Henry Mauricio y Kevin Ronald Unoc, de 31 y 30 años, fueron víctimas de sicarios.
Un ataque a balazos en Lima dejó dos hermanos asesinados en San Luis la mañana del 12 de diciembre. Henry Mauricio y Kevin Ronald Unoc, de 31 y 30 años, fueron víctimas de sicarios. | Difusión | Difusión

Un nuevo hecho de violencia sacudió Lima la mañana del viernes 12 de diciembre. Dos hermanos fueron asesinados a balazos cuando salían de su vivienda, ubicada en la cuadra cinco de la avenida Garcilaso de la Vega, en el distrito de San Luis.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Mauricio Unoc, de 31 años, y Kevin Ronald Unoc, de 30. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, ambos salieron de su domicilio en horas de la mañana vestidos con su indumentaria de construcción civil, ya que se dirigían a realizar un trabajo eventual en obras vinculadas al tren eléctrico.

Sin embargo, cuando se encontraban en la puerta de su casa, sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego contra ellos. Los atacantes habrían realizado hasta 25 disparos, causándoles la muerte de manera inmediata. Testigos indicaron que los agresores aparentemente esperaban a los hermanos para ejecutar el ataque.

Familia descarta extorsión como móvil del crimen

Tras el crimen, al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, mientras efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes. Asimismo, representantes del Ministerio Público se hicieron presentes para ordenar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las diligencias de ley.

Por su parte, la Municipalidad de El Agustino informó que la motocicleta presuntamente utilizada por los asesinos fue hallada abandonada en la avenida Mantaro, a cinco cuadras de la escena del crimen, lo que podría resultar clave para la investigación.

Las causas del doble homicidio aún se encuentran bajo investigación. No obstante, la madre de las víctimas negó que sus hijos hayan sido objeto de amenazas o extorsiones previas, descartando esa hipótesis como posible móvil del crimen.

La progenitora precisó, sin embargo, que en octubre de este año uno de los hermanos estuvo involucrado en un altercado durante una fiesta costumbrista por el Señor de los Milagros, incidente que le ocasionó un corte. Las autoridades evalúan esta y otras líneas de investigación para esclarecer el violento ataque que enluta a una familia en San Luis.

