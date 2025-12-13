HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final Universitario vs Alianza Lima EN VVIO en VIDU
Final Universitario vs Alianza Lima EN VVIO en VIDU     Final Universitario vs Alianza Lima EN VVIO en VIDU     Final Universitario vs Alianza Lima EN VVIO en VIDU     
Sociedad

Árbol cae sobre auto en movimiento e impacta a conductor en la av. Velasco Astete, en Surco

Un accidente en Surco, en la cuadra 27 de la avenida Velasco Astete, dejó al conductor de un automóvil aplastado por un árbol que cayó repentinamente.

Árbol cae sobre auto en movimiento e impacta a conductor en la av. Velasco Astete, en Surco
Árbol cae sobre auto en movimiento e impacta a conductor en la av. Velasco Astete, en Surco | Foto: composición LR/Canal N

Un accidente ocurrió en la cuadra 27 de la avenida Velasco Astete, en el distrito de Surco. Según la información preliminar, el automóvil circulaba por la vía cuando de manera repentina un árbol impactó contra la calle e impactó al conductor. No es la primera vez que se reportan este tipo de accidentes en la zona.

Este no sería el primer incidente de este tipo que se reporta en la zona, pues un árbol del parque 17 se desplomó sobre una vivienda lindante a la casa de la congresista María Acuña, provocando daños en la fachada y en una cámara de seguridad.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

El incidente se registró cuando una maniobra de un vehículo municipal derribó el árbol, que colapsó segundos después sobre la vivienda. Una persona estuvo cerca de resultar herida, pero fue alertada a tiempo y evitó una tragedia.

PUEDES VER: Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

lr.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

LEER MÁS
Navidad sin pirotécnicos en Lima: multas de más de S/5.000 en estos distritos que prohíben su uso

Navidad sin pirotécnicos en Lima: multas de más de S/5.000 en estos distritos que prohíben su uso

LEER MÁS
Alquilar en Lima: Surco y La Molina sorprenden al ingresar al top 5 de distritos más baratos

Alquilar en Lima: Surco y La Molina sorprenden al ingresar al top 5 de distritos más baratos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

LEER MÁS
Joven de 19 años es asesinado tras defender a mujer agredida por su expareja: fue atacado con arma blanca en Ucayali

Joven de 19 años es asesinado tras defender a mujer agredida por su expareja: fue atacado con arma blanca en Ucayali

LEER MÁS
Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

LEER MÁS
Asesinato del periodista Fernando Núñez en La Libertad: cámaras grabaron momento del crimen

Asesinato del periodista Fernando Núñez en La Libertad: cámaras grabaron momento del crimen

LEER MÁS
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025