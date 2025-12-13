Árbol cae sobre auto en movimiento e impacta a conductor en la av. Velasco Astete, en Surco
Un accidente en Surco, en la cuadra 27 de la avenida Velasco Astete, dejó al conductor de un automóvil aplastado por un árbol que cayó repentinamente.
Un accidente ocurrió en la cuadra 27 de la avenida Velasco Astete, en el distrito de Surco. Según la información preliminar, el automóvil circulaba por la vía cuando de manera repentina un árbol impactó contra la calle e impactó al conductor. No es la primera vez que se reportan este tipo de accidentes en la zona.
Este no sería el primer incidente de este tipo que se reporta en la zona, pues un árbol del parque 17 se desplomó sobre una vivienda lindante a la casa de la congresista María Acuña, provocando daños en la fachada y en una cámara de seguridad.
El incidente se registró cuando una maniobra de un vehículo municipal derribó el árbol, que colapsó segundos después sobre la vivienda. Una persona estuvo cerca de resultar herida, pero fue alertada a tiempo y evitó una tragedia.
