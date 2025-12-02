HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Navidad sin pirotécnicos en Lima: multas de más de S/5.000 en estos distritos que prohíben su uso

Municipalidades como Surco, Miraflores y otros distritos de Lima han anunciado multas de más de S/5.000 en multas para quienes usen pirotécnicos durante la Navidad.

La Navidad y el Año Nuevo 2026 se acercan, y con estas fiestas también las celebraciones en distintos puntos de la capital. En este sentido, bajo la consigna de proteger la seguridad de los vecinos y prevenir mayores accidentes, varios distritos de Lima han decidido prohibir el uso de pirotécnicos durante estas fechas. Las autoridades han advertido que quienes incumplan la normativa podrían recibir multas que, en algunos casos, llegan hasta los 4UIT.

Estas medidas se deben a que, durante la temporada festiva, el riesgo de incendios y otros incidentes relacionados con fuegos artificiales aumenta considerablemente. Con la prohibición, los municipios buscan reducir estos peligros y garantizar una celebración más segura para todos. A continuación, detallamos qué distritos han implementado la medida y las sanciones para quienes infrinjan la norma.

PUEDES VER: ¿Cuál es el origen de la Navidad y por qué se celebra el 25 de diciembre?

¿Qué distritos han prohibido el uso de pirotécnicos durante fiestas de fin de año?

A continuación, se detallan los distritos de Lima que impondrán multas por el uso o venta de pirotécnicos por fiestas de fin de año:

Municipalidad de Surco

La Municipalidad de Surco advirtió que quienes utilicen o comercialicen pirotécnicos en el distrito podrán ser intervenidos por la Policía y recibir multas de hasta S/ 5.350, en el marco de los operativos coordinados con la PNP. El alcalde Carlos Bruce precisó además que estará prohibida la instalación de ferias y comercios dedicados a la venta de estos productos, y que tanto compradores como usuarios serán sancionados con rigor.

Municipalidad de Jesús María

En Jesús María, la municipalidad recordó que el uso y la venta de material pirotécnico sin autorización están sujetos a una sanción del 100% (S/5.350). Esta disposición se encuentra establecida en la Ordenanza 642 de la MDJM, modificada posteriormente por la Ordenanza 672, las cuales regulan y restringen cualquier actividad relacionada con pirotecnia en el distrito.

Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre también indicó que, durante estas fiestas, se impondrán sanciones a quienes fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen productos pirotécnicos sin autorización, con multas que van desde el 100% hasta el 400% UIT, esto último en el caso de "comercio ambulatorio de productos pirotécnicos, detonantes o deflagrantes". Además, se efectuarán medidas como clausuras temporales, suspensión de eventos, inmovilización y decomiso de los materiales involucrados.

Municipalidad de Miraflores

En Miraflores, la Ordenanza 480 y sus actualizaciones establecen siete infracciones consideradas muy graves relacionadas con el uso y la comercialización de pirotécnicos. Entre ellas figuran la venta, distribución o comercio ambulatorio de estos productos (incluida la oferta a menores de edad), así como su manipulación en locales cerrados o fuera de los horarios y espacios autorizados. También se sanciona el almacenamiento de material inflamable o explosivo sin medidas de seguridad de Defensa Civil y la realización de espectáculos pirotécnicos sin los permisos del gobierno local o central. Las multas varían según la falta y pueden llegar hasta las 3 UIT en los casos más severos.

