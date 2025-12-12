HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Puno: anularán elecciones en el Colegio de Abogados tras video que registra introducción irregular de votos

Cámaras de seguridad grabaron un presunto “anforazo”, en el que el presidente y la secretaria de mesa introducen cédulas de votación. Actual decano de abogados remarcó que comicios perdieron legitimidad. 

Cámaras fueron fundamentales para captar irregularidades. Foto: difusión.
Cámaras fueron fundamentales para captar irregularidades. Foto: difusión.

Las elecciones del Colegio de Abogados de Puno serán anuladas luego de que salieran a la luz varios videos de cámaras de seguridad del local de votación que revelan hechos de fraude. La votación se desarrolló el 6 de diciembre en el Glorioso Colegio Nacional San Carlos, donde se eligió como nuevo decano a Ángel Huanca Yampara.

En el proceso se habilitaron veinte mesas de sufragio. En las imágenes se observa que, en la mesa 3, el presidente de mesa, Linz Brando Quispe Mamani, introduce en el ánfora varias cédulas marcadas en momentos en los que no había electores. La secretaria, identificada como Griselda Karen Hallasi Chambi, también coloca votos con la anuencia del presidente y, en otro momento, se observa que lo cubre para cometer el presunto fraude. Ana Zarai Huanca Catari, relatora, fue testigo de los hechos.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

lr.pe

Caso escandaloso

El decano del Colegio de Abogados de Puno, José Luis Ticona Yanqui, sostuvo que el caso es escandaloso y que lo único que corresponde ante estas circunstancias es anular el proceso electoral. Indicó que en los próximos días se convocará a un nuevo sufragio con mayores garantías y responsabilizó de lo ocurrido al Comité Electoral.

“Me da pena lo sucedido, siento vergüenza ajena por todo lo que se ha visto. Este proceso electoral no tiene legitimidad y debe ser anulado. No obstante, la decisión será tomada por el consejo directivo”, declaró el decano.

Ángel Huanca Yampara, quien en un primer momento aseguró que defendería su elección, señaló posteriormente que el proceso carecía de legitimidad y se sumó a la posición de anular los comicios. Además, advirtió que no volverá a postular.

Notas relacionadas
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS
Más de 1,300 alumnos en riesgo tras pésima infraestructura de colegio en Puno: institución tiene 138 años en funcionamiento

Más de 1,300 alumnos en riesgo tras pésima infraestructura de colegio en Puno: institución tiene 138 años en funcionamiento

LEER MÁS
Puno: deudos de estudiantes fallecidos en incendio exigen ubicación y prisión para dueña de restobar informal

Puno: deudos de estudiantes fallecidos en incendio exigen ubicación y prisión para dueña de restobar informal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS
Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

LEER MÁS
Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

LEER MÁS
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

LEER MÁS
Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Luis Arce por caso de corrupción

EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

El plan de paz de EE.UU. contempla que Ucrania se una a la Unión Europea a partir de enero de 2027: "Está estipulado"

Sociedad

Trujillo: capturan a dos presuntos implicados en la muerte de padre de familia cuando recogía a sus hijas del colegio

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Caso Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, principal sospechoso del feminicidio, es entregado a EE.UU. para ser juzgado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP sobre ley que obliga a TV Perú a transmitir el Pleno del Congreso: "Funciona como una franja electoral gratuita"

Gian Marco Castillo, sobrino de Pedro Castillo, trabaja en el Congreso con sueldo de más de S/3.000

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025