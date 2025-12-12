Puno: anularán elecciones en el Colegio de Abogados tras video que registra introducción irregular de votos

Las elecciones del Colegio de Abogados de Puno serán anuladas luego de que salieran a la luz varios videos de cámaras de seguridad del local de votación que revelan hechos de fraude. La votación se desarrolló el 6 de diciembre en el Glorioso Colegio Nacional San Carlos, donde se eligió como nuevo decano a Ángel Huanca Yampara.

En el proceso se habilitaron veinte mesas de sufragio. En las imágenes se observa que, en la mesa 3, el presidente de mesa, Linz Brando Quispe Mamani, introduce en el ánfora varias cédulas marcadas en momentos en los que no había electores. La secretaria, identificada como Griselda Karen Hallasi Chambi, también coloca votos con la anuencia del presidente y, en otro momento, se observa que lo cubre para cometer el presunto fraude. Ana Zarai Huanca Catari, relatora, fue testigo de los hechos.

Caso escandaloso

El decano del Colegio de Abogados de Puno, José Luis Ticona Yanqui, sostuvo que el caso es escandaloso y que lo único que corresponde ante estas circunstancias es anular el proceso electoral. Indicó que en los próximos días se convocará a un nuevo sufragio con mayores garantías y responsabilizó de lo ocurrido al Comité Electoral.

“Me da pena lo sucedido, siento vergüenza ajena por todo lo que se ha visto. Este proceso electoral no tiene legitimidad y debe ser anulado. No obstante, la decisión será tomada por el consejo directivo”, declaró el decano.

Ángel Huanca Yampara, quien en un primer momento aseguró que defendería su elección, señaló posteriormente que el proceso carecía de legitimidad y se sumó a la posición de anular los comicios. Además, advirtió que no volverá a postular.