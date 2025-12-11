Colegio Manuel Núñez Butrón tiene más de 130 años y los padres piden mejores aulas para sus menores. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez, La República

La mañana de hoy, padres de familia de la institución educativa primaria N° 71014 Manuel Núñez Butrón realizaron una protesta frente a la municipalidad provincial de San Román, Puno, exigiendo la culminación del expediente técnico para la construcción de una nueva infraestructura, debido a que los actuales locales superan los 130 años de antigüedad y algunas aulas ya fueron declaradas no habitables por Defensa Civil.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Zenobio Huamán Curo, recordó que el pedido se arrastra desde el año 2018 y que, tras siete años de espera, no se ha logrado ningún avance concreto. “Más de 1300 estudiantes siguen perjudicados por la falta de ambientes adecuados”, señaló.

En su intervención, Huamán Curo añadió: “Queremos el cierre total del expediente técnico porque el Gobierno Regional también nos quiere ayudar con la elaboración para contar con una nueva infraestructura”.

Tras varias horas de espera, los manifestantes lograron reunirse con el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres, con el objetivo de conocer el estado actual del expediente y evaluar la posibilidad de articular esfuerzos con el Gobierno Regional.

La directora de la institución, Juana Cuela Humpire, destacó que el colegio cuenta con 138 años de historia y ha obtenido reconocimientos en concursos locales, regionales y nacionales. Sin embargo, lamentó que los logros académicos contrasten con la precariedad de la infraestructura. “No contamos con aulas eficientes ni seguras”, expresó, recordando que la institución es considerada la primera escuela de la provincia.

Posible articulación entre municipio y gobierno regional

Asimismo, informó que, durante la reunión, el alcalde Cáceres se comprometió a gestionar un convenio con el Gobierno Regional en un plazo máximo de ocho días, hasta el 19 de diciembre. En esa fecha, ambas instituciones sostendrán una reunión de concertación para definir la ejecución del proyecto, que requiere un presupuesto superior a los 21 millones de soles. Los padres de familia esperan que este compromiso se cumpla y no quede en una nueva promesa incumplida.

Advierten radicalizar medidas ante incumplimiento

Finalmente, la directora Cuela Humpire advirtió que, de no cumplirse los plazos establecidos, las medidas de protesta podrían radicalizarse. “Nuestros alumnos destacan a nivel provincial y regional, pero para que esto se mantenga necesitamos aulas dignas y seguras. De lo contrario, los padres de familia tomarán acciones más drásticas”, afirmó.