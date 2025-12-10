Puno: deudos de estudiantes fallecidos en incendio exigen ubicación y prisión para dueña de restobar informal

Familiares de las víctima temen que presunto copropietario del local quede en libertad. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Familiares de las víctima temen que presunto copropietario del local quede en libertad. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La mañana de este miércoles 10 de diciembre, estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancané y familiares de las diez víctimas mortales del incendio ocurrido el pasado 4 de diciembre se movilizaron hacia la Fiscalía Provincial Penal de Huancané. Durante la protesta exigieron la ubicación y prisión preventiva de Rosa Yamira Nahomi Quispe Aquise, propietaria del restobar “Calma Tripas”, clausurado en diciembre de 2024 pero que continuaba funcionando sin licencia ni medidas de seguridad.

El último domingo, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de José Javier Huanca Coila, quien sería pareja de Quispe Aquise, presuntamente también cumplía funciones como cocinero en el restobar, además de ser señalado como copropietario del local. Mientras él permanece bajo custodia por siete días, la dueña del negocio continúa prófuga, lo que ha generado indignación entre los familiares y estudiantes, quienes reclaman celeridad en las investigaciones y medidas más severas contra ambos responsables.

TE RECOMENDAMOS RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

La medida contra Huanca Coila fue dictada bajo la figura de homicidio calificado por omisión impropia, tras el incendio que dejó diez víctimas fatales, en su mayoría estudiantes del Instituto Pedagógico. El plazo de detención vencerá este fin de semana, lo que ha encendido las alarmas entre los padres de familia que temen su liberación.

Deudos exigen justicia para las víctimas de Huancané. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.





Diego cumplía 21 años el día que se suscitó el incendio

Entre las víctimas se encontraba Diego Machaca Apaza, estudiante del octavo ciclo de Educación Secundaria en Ciencia y Tecnología. El joven celebraba su cumpleaños junto a su enamorada y compañeros en el restobar “Calma Tripas” cuando el fuego apagó sus sueños de superación. Ocho estudiantes y dos personas más fallecieron en el siniestro, además de una mascota.

Si familia lo esperaba para celebrar su cumpleaños

Heraclio Machaca, padre de Diego, relató con dolor que su hijo salió de casa a las siete de la mañana rumbo a Huancané, como lo hacía habitualmente, pero nunca regresó. “Lo esperábamos con una torta para celebrar su cumpleaños, pero nunca volvió. Al enterarnos por las noticias corrimos a Huancané, pero ya era demasiado tarde”, contó entre lágrimas.

El padre, junto a otros familiares, pidió justicia y expresó su temor de que Huanca Coila recupere su libertad al vencer el plazo de detención preliminar. “Necesitamos que la fiscalía solicite prisión preventiva y que también se ubique a Rosa Quispe para que responda ante la justicia”, reclamó.

Dueña del local continúa no habida. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.





Puedes ver: Alcalde de Juliaca reconoce que el municipio no tiene facultades para enfrentar la delincuencia

Niñas quedan en la orfandad

El dolor también alcanzó a Gisela Rojas Mamani, esposa de Rolinzon Zapata Zegarra, otra de las víctimas. “Exigimos justicia, nadie merecía morir de esa forma, menos mi esposo, quien me dejó con dos hijas y estaba a un año de terminar su carrera”, declaró entre sollozos. Zapata viajaba cada mañana desde Juliaca para culminar sus estudios en Huancané.

Exigen captura de rosa Quispe, propietaria del local

Finalmente, el representante estudiantil Yony Gutiérrez exigió que las autoridades actúen con firmeza para capturar a la propietaria prófuga. “Queremos que también se identifique a los dueños de la casa. Sabemos que Rosa dirigía el negocio y no se sabe nada de ella. Tiene que ser capturada y encarcelada”, sostuvo.