Sociedad

¿Cuál es la edad límite para que los adultos mayores tramiten o renueven su licencia de conducir en 2025? Esto señala el MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció las condiciones para poder obtener y renovar la licencia de conducir según la edad y salud del solicitante. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) renuevas las condiciones para poder obtener tu licencia de conducir
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) renuevas las condiciones para poder obtener tu licencia de conducir | Foto: Andina/ Composición LR

La obtención y renovación de licencias de conducir en el Perú está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad responsable de establecer las edades mínimas y las condiciones de salud que deben cumplir los solicitantes, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en el país.

Entre los aspectos más importantes que regula el MTC se encuentra la edad máxima permitida para obtener o renovar la licencia de conducir, la cual varía según el tipo de documento y se determina tras evaluar la edad cronológica y las capacidades psicofísicas del postulante.

Adultos mayores en Perú: requisitos y vigencia para renovar la licencia de conducir este 2025

La edad límite para obtener o revalidar un brevete profesional en el Perú es de 80 años, según el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. Desde los 70 años, se necesita pasar por pruebas médicas y psicológicas realizadas por una Entidad Certificadora de Salud acreditada por el MTC. Este control permite validar la aptitud del solicitante para poder operar un vehículo de forma segura.

En el caso de las licencias de conducir no profesionales para adultos mayores varía según la edad del titular. Quienes tienen entre 70 y 75 años pueden obtener un documento válido por cinco años, mientras que para el grupo de 75 a 81 años la duración se reduce a tres años. A partir de los 81 años, la renovación solo se concede por un período máximo de dos años.

En ambos casos, los conductores deben contar con un certificado médico vigente y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa del MTC.

MTC actualizó el cuadro de infracciones: conoce las nuevas multas de tránsito en 2025

El Reglamento Nacional de Tránsito incorporó recientemente dos nuevas infracciones calificadas como muy graves, identificadas con los códigos M45 y M46, con el objetivo de reforzar el control en las carreteras y proteger la infraestructura vial del país. La infracción M45 sanciona a los conductores que utilicen rutas no autorizadas para evadir el pago de peajes, mientras que la M46 penaliza a quienes causen daños a las casetas de peaje o a cualquiera de sus componentes operativos.

Ambas faltas contemplan una multa equivalente al 12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es decir, S/642 para el año 2025 y además implican la retención de la licencia de conducir y el internamiento del vehículo, como medidas complementarias.

Sutrán modifica los requisitos para acceder a la reducción de multas y sanciones

La Sutrán anunció nuevas disposiciones para acceder al Programa de Reducción de Sanciones (PRS). Los conductores que deseen acogerse deberán realizar el Curso de Buenas Prácticas en Seguridad Vial y Cumplimiento Normativo, dictado a nivel nacional por la entidad. No se exigirán trámites adicionales fuera de los indicados en la norma. Aquellos que reconozcan voluntariamente su infracción podrán acceder a descuentos en sus multas: 95% para leves, 92% para graves y 90% para muy graves.

El beneficio también podrá aplicarse sobre el saldo pendiente de pago en casos con ejecución coactiva parcial. Sin embargo, no se otorgará a quienes tengan sanciones firmes o infracciones del Código F.1 del Reglamento Nacional de Transporte. Asimismo, los infractores deberán reconocer su responsabilidad y comprometerse a no reincidir, además de pagar el monto correspondiente según la escala fijada por el Decreto Supremo N.º 017-2009-MTC.

