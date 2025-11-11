HOYSuscripcion LR Focus

Turismo

Turismo peruano en los ojos del mundo: Huaraz fue elegido como Mejor Destino de Aventura en los Premios TOURISE 2025 en Arabia Saudí

El Mincetur afirma que esta distinción posiciona a Áncash y Huaraz como destinos clave en Sudamérica, atrayendo viajeros con sus glaciares, lagunas y montañas.

Huaraz se consagró como el mejor destino turístico de aventura el los Tourise Awarse 2025
Huaraz se consagró como el mejor destino turístico de aventura el los Tourise Awarse 2025 | Foto: Andina/LR

El Premio TOURISE es una iniciativa del Ministerio de Turismo y la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita, con apoyo del sector privado, que busca resaltar destinos y proyectos con aportes sobresalientes al turismo mundial. En la edición 2025, Áncash fue distinguido por su potencial en actividades de aventura, su patrimonio natural y la gestión responsable de sus recursos turísticos.

El Mincetur precisó que esta distinción internacional ratifica el posicionamiento de Áncash y de Huaraz como ejes del turismo de aventura en Sudamérica, gracias a sus paisajes andinos, glaciares, lagunas y rutas de alta montaña que atraen a viajeros de todo el mundo.

PUEDES VER: La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: proyecto vial tendrá casi 1.000 kilómetros

lr.pe

Reconocimiento internacional al turismo peruano en la Asamblea de ONU Turismo

La premiación se desarrolló en el marco de la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, espacio en el que se debatieron los principales desafíos del sector, como la sostenibilidad, la innovación y la inteligencia artificial aplicada al turismo. La delegación peruana participó en diversas sesiones y encuentros bilaterales orientados a fortalecer la cooperación internacional y promover inversiones que beneficien al desarrollo turístico nacional.

Además, el Perú fue designado como representante de la región de las Américas ante el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, y asumió la presidencia de su Comité de Programa y Presupuesto.

PUEDES VER: COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

lr.pe

Huaraz y Áncash refuerzan el liderazgo del Perú en turismo de aventura sostenible

El Premio TOURISE 2025 no solo reconoce el atractivo natural de Áncash, sino también su modelo de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad. La región, cuya capital es Huaraz, ofrece una amplia diversidad de escenarios para el turismo de aventura: desde el Parque Nacional Huascarán y la Cordillera Blanca hasta los valles interandinos y los lagos de origen glaciar.

El Mincetur destacó que este tipo de reconocimientos contribuye a fortalecer la imagen del turismo peruano a nivel internacional, estimulando el crecimiento económico y la generación de empleo en las comunidades locales. Asimismo, subrayó que el país continuará promoviendo iniciativas que integren conservación ambiental, inclusión social y competitividad turística.

