Turismo peruano en los ojos del mundo: Huaraz fue elegido como Mejor Destino de Aventura en los Premios TOURISE 2025 en Arabia Saudí
El Mincetur afirma que esta distinción posiciona a Áncash y Huaraz como destinos clave en Sudamérica, atrayendo viajeros con sus glaciares, lagunas y montañas.
El Premio TOURISE es una iniciativa del Ministerio de Turismo y la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita, con apoyo del sector privado, que busca resaltar destinos y proyectos con aportes sobresalientes al turismo mundial. En la edición 2025, Áncash fue distinguido por su potencial en actividades de aventura, su patrimonio natural y la gestión responsable de sus recursos turísticos.
El Mincetur precisó que esta distinción internacional ratifica el posicionamiento de Áncash y de Huaraz como ejes del turismo de aventura en Sudamérica, gracias a sus paisajes andinos, glaciares, lagunas y rutas de alta montaña que atraen a viajeros de todo el mundo.
Reconocimiento internacional al turismo peruano en la Asamblea de ONU Turismo
La premiación se desarrolló en el marco de la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, espacio en el que se debatieron los principales desafíos del sector, como la sostenibilidad, la innovación y la inteligencia artificial aplicada al turismo. La delegación peruana participó en diversas sesiones y encuentros bilaterales orientados a fortalecer la cooperación internacional y promover inversiones que beneficien al desarrollo turístico nacional.
Además, el Perú fue designado como representante de la región de las Américas ante el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, y asumió la presidencia de su Comité de Programa y Presupuesto.
Huaraz y Áncash refuerzan el liderazgo del Perú en turismo de aventura sostenible
El Premio TOURISE 2025 no solo reconoce el atractivo natural de Áncash, sino también su modelo de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad. La región, cuya capital es Huaraz, ofrece una amplia diversidad de escenarios para el turismo de aventura: desde el Parque Nacional Huascarán y la Cordillera Blanca hasta los valles interandinos y los lagos de origen glaciar.
El Mincetur destacó que este tipo de reconocimientos contribuye a fortalecer la imagen del turismo peruano a nivel internacional, estimulando el crecimiento económico y la generación de empleo en las comunidades locales. Asimismo, subrayó que el país continuará promoviendo iniciativas que integren conservación ambiental, inclusión social y competitividad turística.