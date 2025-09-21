En Datem del Marañón, más de 30 niños y niñas han perdido la vida a causa de la tos ferina, mientras que a nivel nacional se han confirmado 2.395 casos hasta el 19 de septiembre. A pesar de estas cifras que superan a cualquier año anterior, el Ministerio de Salud (Minsa) insiste en que el brote está “controlado” y descarta la necesidad de declarar una emergencia sanitaria.

A través de un comunicado, el Minsa afirmó que “no hay necesidad de declaratoria de emergencia” y que se han tomado acciones desde la detección del brote en noviembre de 2024. Según la entidad, se han desplegado 30 brigadas itinerantes que alcanzaron a 233 comunidades indígenas, con más de 187.000 atenciones y vacunaciones.

Además, aseguraron que la curva de contagios muestra un descenso sostenido desde mediados de agosto.

Sin embargo, Juan Celis, médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, cuestionó la versión del Minsa y negó que el brote esté bajo control. Aseguró que las muertes continúan y que las brigadas desplegadas no han logrado alcanzar las coberturas de vacunación en Loreto, ya que aún mantiene las tasas más bajas del país. “Pura ineptitud”.

“Decir que un brote de tos ferina está controlado después de 34 niños menores de cuatro años muertos es una burla a la salud pública. El brote continúa y las muertes continúan”.

Celis también responsabilizó a las gestiones anteriores “ustedes, al igual que los exministros, son responsables de 25 años de abandono”.

Piden incorporar vacuna hexavalente acelular

Asimismo, César Ramal, jefe de Infectología del Hospital Regional de Loreto, precisó que mientras haya niños desprotegidos y una población susceptible, la enfermedad seguirá cobrando víctimas.

Además, resaltó la urgencia de mejorar las estrategias de control, en particular con la incorporación de la vacuna hexavalente acelular, una presentación que reduce los efectos adversos en los niños. Explicó que este tipo de vacuna permitiría que los padres tengan más confianza al vacunar a sus hijos.

“Cuando un padre aplica la primera dosis y observa efectos adversos, muchas veces por miedo ya no completa el esquema. En cambio, si no ve reacciones negativas, es más probable que cumpla con todas las dosis y, de esa manera, el niño queda realmente protegido”, indicó.

Ramal advirtió también que la geografía de Loreto representa un desafío enorme, ya que hay comunidades a las que solo se llega tras más de doce horas de caminata por el bosque o largas jornadas de viaje por río. "En estas condiciones, la estructura sanitaria actual resulta ineficaz”.

Detalló que se requieren brigadas itinerantes permanentes, así como recursos básicos como combustible, para llegar a poblaciones pequeñas, dispersas y de difícil acceso. “Es costoso, sí, pero sin inversión no habrá un verdadero control del brote".

Estado de emergencia

Pues bien, desde junio de 2025, diversas organizaciones indígenas, autoridades locales, exministros y colectivos civiles han exigido que el Estado declare emergencia sanitaria en la provincia de Datem del Marañón,Loreto, por el brote de tos ferina. Uno de los primeros en pronunciarse fue el director ejecutivo de la Red de Salud de Datem del Marañón, Neiser Satalaya, quien informó que la provincia concentra alrededor del 70 % de los casos.

Estas organizaciones señalaron que Datem del Marañón cumple ya con varios de los supuestos legales requeridos según el Decreto Legislativo Nº 1156 y su reglamento para justificar una declaratoria formal de emergencia sanitaria.

Este decreto, junto al DS 003-2024-SA que lo modifica, indica que basta que se cumpla uno o más de los siete supuestos legales para declarar una Emergencia Sanitaria. En este caso, señalan que ya se cumplen cuatro de esos siete criterios, como la alta cantidad de casos confirmados y muertes, la persistencia del brote desde noviembre de 2024, la interrupción y debilitamiento de los servicios de salud y situaciones de riesgo elevado.

Además, exministros de Salud emitieron un pronunciamiento el 18 de septiembre donde recalcan que sin la emergencia sanitaria formal no es posible movilizar con celeridad recursos, vacunas, personal y equipos, ni desplegar acciones flexibles adaptadas al territorio.

Cabe recordar que el 7 de junio, cuando el ministro de Salud visitó el distrito de Andoas por unas horas, ya se habían registrado 575 casos de tos ferina y la muerte de 9 niños. Pese a la gravedad de la situación, y aunque los siete pueblos originarios habían solicitado formalmente la declaratoria en una mesa de trabajo multisectorial realizada el 5 de junio, la demanda fue ignorada.

Desde entonces, el escenario se ha agravado debido a que las muertes en Loreto se triplicaron y los contagios se cuadruplicaron. A pesar de esta situación, el Ministerio de Salud mantiene su postura de que el brote está “controlado” y continúa rechazando la necesidad de declarar la Emergencia Sanitaria.