HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Sociedad

Minsa asegura que brote de tos ferina está controlado, pero ya se registran más de 30 niños fallecidos en Loreto

Hasta el 13 de septiembre se han reportado 2.395 casos de tos ferina y 34 muertes de menores de cuatro años. Sin embargo, el Ministerio de Salud sostiene que no hay necesidad de declarar la emergencia sanitaria porque la situación “está controlada”.


Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina. Foto: LRFoto: Composición LR/CDN/La Vanguardia
Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina. Foto: LRFoto: Composición LR/CDN/La Vanguardia | Foto: Composición LR/CDN/La Vanguardia

En Datem del Marañón, más de 30 niños y niñas han perdido la vida a causa de la tos ferina, mientras que a nivel nacional se han confirmado 2.395 casos hasta el 19 de septiembre. A pesar de estas cifras que superan a cualquier año anterior, el Ministerio de Salud (Minsa) insiste en que el brote está “controlado” y descarta la necesidad de declarar una emergencia sanitaria.

A través de un comunicado, el Minsa afirmó que “no hay necesidad de declaratoria de emergencia” y que se han tomado acciones desde la detección del brote en noviembre de 2024. Según la entidad, se han desplegado 30 brigadas itinerantes que alcanzaron a 233 comunidades indígenas, con más de 187.000 atenciones y vacunaciones.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Además, aseguraron que la curva de contagios muestra un descenso sostenido desde mediados de agosto.

larepublica.pe

PUEDES VER: Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

lr.pe

Sin embargo, Juan Celis, médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, cuestionó la versión del Minsa y negó que el brote esté bajo control. Aseguró que las muertes continúan y que las brigadas desplegadas no han logrado alcanzar las coberturas de vacunación en Loreto, ya que aún mantiene las tasas más bajas del país. “Pura ineptitud”.

“Decir que un brote de tos ferina está controlado después de 34 niños menores de cuatro años muertos es una burla a la salud pública. El brote continúa y las muertes continúan”.

Celis también responsabilizó a las gestiones anteriores “ustedes, al igual que los exministros, son responsables de 25 años de abandono”.

Piden incorporar vacuna hexavalente acelular

Asimismo, César Ramal, jefe de Infectología del Hospital Regional de Loreto, precisó que mientras haya niños desprotegidos y una población susceptible, la enfermedad seguirá cobrando víctimas.

Además, resaltó la urgencia de mejorar las estrategias de control, en particular con la incorporación de la vacuna hexavalente acelular, una presentación que reduce los efectos adversos en los niños. Explicó que este tipo de vacuna permitiría que los padres tengan más confianza al vacunar a sus hijos.

“Cuando un padre aplica la primera dosis y observa efectos adversos, muchas veces por miedo ya no completa el esquema. En cambio, si no ve reacciones negativas, es más probable que cumpla con todas las dosis y, de esa manera, el niño queda realmente protegido”, indicó.

Ramal advirtió también que la geografía de Loreto representa un desafío enorme, ya que hay comunidades a las que solo se llega tras más de doce horas de caminata por el bosque o largas jornadas de viaje por río. "En estas condiciones, la estructura sanitaria actual resulta ineficaz”.

Detalló que se requieren brigadas itinerantes permanentes, así como recursos básicos como combustible, para llegar a poblaciones pequeñas, dispersas y de difícil acceso. “Es costoso, sí, pero sin inversión no habrá un verdadero control del brote".

PUEDES VER: Marcha de la Generación Z EN VIVO: HOY sigue la segunda jornada de protestas contra Dina Boluarte y Congreso

lr.pe

Estado de emergencia

Pues bien, desde junio de 2025, diversas organizaciones indígenas, autoridades locales, exministros y colectivos civiles han exigido que el Estado declare emergencia sanitaria en la provincia de Datem del Marañón,Loreto, por el brote de tos ferina. Uno de los primeros en pronunciarse fue el director ejecutivo de la Red de Salud de Datem del Marañón, Neiser Satalaya, quien informó que la provincia concentra alrededor del 70 % de los casos.

Estas organizaciones señalaron que Datem del Marañón cumple ya con varios de los supuestos legales requeridos según el Decreto Legislativo Nº 1156 y su reglamento para justificar una declaratoria formal de emergencia sanitaria.

Este decreto, junto al DS 003-2024-SA que lo modifica, indica que basta que se cumpla uno o más de los siete supuestos legales para declarar una Emergencia Sanitaria. En este caso, señalan que ya se cumplen cuatro de esos siete criterios, como la alta cantidad de casos confirmados y muertes, la persistencia del brote desde noviembre de 2024, la interrupción y debilitamiento de los servicios de salud y situaciones de riesgo elevado.

Además, exministros de Salud emitieron un pronunciamiento el 18 de septiembre donde recalcan que sin la emergencia sanitaria formal no es posible movilizar con celeridad recursos, vacunas, personal y equipos, ni desplegar acciones flexibles adaptadas al territorio.

Cabe recordar que el 7 de junio, cuando el ministro de Salud visitó el distrito de Andoas por unas horas, ya se habían registrado 575 casos de tos ferina y la muerte de 9 niños. Pese a la gravedad de la situación, y aunque los siete pueblos originarios habían solicitado formalmente la declaratoria en una mesa de trabajo multisectorial realizada el 5 de junio, la demanda fue ignorada.

Desde entonces, el escenario se ha agravado debido a que las muertes en Loreto se triplicaron y los contagios se cuadruplicaron. A pesar de esta situación, el Ministerio de Salud mantiene su postura de que el brote está “controlado” y continúa rechazando la necesidad de declarar la Emergencia Sanitaria.

Notas relacionadas
Mueren más de 30 niños indígenas en Loreto por tos ferina: exministros de Salud exigen al Gobierno declarar en emergencia sanitaria la región

Mueren más de 30 niños indígenas en Loreto por tos ferina: exministros de Salud exigen al Gobierno declarar en emergencia sanitaria la región

LEER MÁS
Brote de tos ferina: Exministros de Salud exigen declaratoria de emergencia tras muerte de 30 niños en Loreto

Brote de tos ferina: Exministros de Salud exigen declaratoria de emergencia tras muerte de 30 niños en Loreto

LEER MÁS
Minsa no invierte en el brote de tos ferina en Loreto: menores siguen en riesgo por falta de estrategia

Minsa no invierte en el brote de tos ferina en Loreto: menores siguen en riesgo por falta de estrategia

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

LEER MÁS
Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

LEER MÁS
El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

LEER MÁS
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

SUNARP amplía la presentación electrónica para títulos COFOPRI: así puedes agilizar la formalización de tu predio en 2025

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

¿A qué hora exacta inicia la primavera 2025 en Perú? esta es la fecha oficial, según Senamhi

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota