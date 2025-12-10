HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     
EN VIVO

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Política

TC resolverá demanda que pide la entrega del AOE a víctimas de violación sexual

Instituto de Medicina Legal no cumple con norma de informar y entregar el AOE a víctimas de violación. Y no ha actualizado tampoco ese deber en sus protocolos de atención. Según Minsa, si el Instituto de Medicina Legal les solicita el anticonceptivo, ellos podrían abastecerlos; sin embargo, Medicina Legal no se los ha solicitado, a pesar de su ofrecimiento.

Tribunal Constitucional resolverá próximamente sobre el acceso al AOE para las víctimas de violación sexual.
Tribunal Constitucional resolverá próximamente sobre el acceso al AOE para las víctimas de violación sexual.

La Asociación Civil Niñez, Mujer y Sociedad expuso los motivos ante el Tribunal Constitucional de su demanda para que el Instituto de Medicina Legal, a través de las dependencias de Medicina Legal, entregue el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) a las mujeres víctimas de violación sexual cuando estén dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho para evitar un embarazo forzado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La representante de la asociación, Violeta Gómez Hinostroza, señaló que la obligación se genera no solo en atención al derecho fundamental de las mujeres a la autonomía reproductiva y a no ser víctima de violencia, sino también porque en el artículo 59 del Decreto Supremo n° 009-2016-MIMP, Reglamento de la Ley nº 30364, Ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, conforme a su última modificación en marzo del 2019, dispone esta obligación.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

lr.pe

No cumple con la norma

El Artículo 59 indica que, en caso de atención a casos de violación sexual, “el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los establecimientos de salud, cuentan con insumos, equipos de emergencia para casos de violación sexual e informan sobre el derecho a recibir tratamiento frente a infecciones de transmisión sexual, antiretrovirales, anticonceptivo oral de emergencia y otros, los cuales se suministran a la víctima, previo consentimiento informado”.

A pesar de esto, el Instituto de Medicina Legal, a través de sus divisiones médico legistas, no cumplen con dicha obligación, pues no proporcionan el anticonceptivo oral de emergencia a las víctimas de violencia sexual durante el examen médico legista de integridad sexual; asimismo, tampoco les informan a las presuntas víctimas sobre su derecho a recibir tratamiento para evitar el contagio de enfermedades de trasmisión sexual a causa de la violación.

Medicina Legal no actualiza protocolos

Luego de publicado el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, el Ministerio Público ni el Instituto de Medicina Legal han emitido ninguna norma técnica, protocolo, guía o directiva que establezcan el mencionado deber de los médicos legistas durante el examen físico de integridad sexual, tampoco ha realizado ninguna gestión ante el Ministerio de Salud para obtener el anticonceptivo de emergencia.

“El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no ha cumplido con modificar su Guía Médico Legal de Evaluación Física de Integridad Sexual, la misma que es del año 2012, para adaptarlo al mandato previsto en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Reglamento de la Ley 30364”, explicó Hinostroza.

 En sentencias previas, los magistrados del Poder Judicial no reconoció el deber del Instituto de Medicina Legal de suministrar el anticonceptivo de emergencia a las víctimas de violencia sexual y solo reconocieron el deber de información sobre este medicamento.

“Dicho error de las instancias judiciales previas, al parecer se debió, a que analizaron una versión anterior de la norma y no su redacción actualizada, conforme a su modificación del mes de marzo de 2019, que expresamente señala que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe suministrar el anticonceptivo de emergencia a las víctimas de violencia sexual, previo consentimiento informado”.

Los magistrados del Tribunal Constitucional comprendieron el tema, hicieron preguntas, en tanto, la procuradora del Ministerio de Salud indicó en la audiencia que si el Instituto de Medicina Legal les solicita el Anticonceptivo, ellos podrían abastecerlos; sin embargo, Medicina Legal no se los ha solicitado, a pesar de su ofrecimiento. El Tribunal Constitucional podría dar su fallo en los próximos 15 días.

Notas relacionadas
TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

LEER MÁS
25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

LEER MÁS
Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE descarta fraude en internas de Acción Popular: precandidato Edwin Martínez reconoció victoria de Barnechea

ONPE descarta fraude en internas de Acción Popular: precandidato Edwin Martínez reconoció victoria de Barnechea

LEER MÁS
Bomberos pagaron S/15 millones por equipos que no son los que pidieron

Bomberos pagaron S/15 millones por equipos que no son los que pidieron

LEER MÁS
Informe técnico de Cancillería señaló que delitos de lesa humanidad no prescriben

Informe técnico de Cancillería señaló que delitos de lesa humanidad no prescriben

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Policía investiga celular de periodista Fernando Núñez tras su asesinato

Policía investiga celular de periodista Fernando Núñez tras su asesinato

LEER MÁS
Grupo Iberoamericano al Congreso por inhabilitación de Delia Espinoza: "Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

Grupo Iberoamericano al Congreso por inhabilitación de Delia Espinoza: "Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025