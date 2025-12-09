Vecinos aseguran que Puca es una perrita protectora. | Composición LR | Teodardo Cervantes

Puca fue abandonada hace algunos meses en una calle de San Martín de Porres. Desde entonces, se ha convertido en una perrita comunitaria, gracias al cuidado y alimento que le brindan algunos vecinos, quienes incluso la esterilizaron. Sin embargo, su situación se ha vuelto crítica debido a que otros residentes amenazan con trasladarla lejos para evitar que regrese.

“Nos han dicho que la llevarán en mototaxi a un lugar lejano, para que no vuelva. Tenemos mucho temor, pero no contamos con un espacio donde protegerla”, comentó una de las vecinas que le permite dormir en el exterior de su vivienda.

Puca vive en las calles de San Martín de Porres y está en riesgo de abandono. Foto: Difusión

Puca está en busca de un nuevo hogar

Las quejas de quienes no desean que Puca permanezca en la zona se deben a que, según afirman, ha ladrado a personas desconocidas o visitantes. No obstante, vecinas y vecinos que sí la cuidan aseguran que ella es una perrita protectora, cariñosa y juguetona, que se lleva bien con otros animales.

Frente al riesgo de que sea víctima de abandono o maltrato, los residentes solicitan apoyo para conseguirle un hogar temporal o permanente. Puca tiene alrededor de un año, es de tamaño pequeño y ya no crecerá más.

“Es muy cariñosa, siempre me acompaña cuando salgo con mi perrito. Lamentablemente, no puedo adoptarla porque él es anciano y requiere muchos cuidados”, explicó otra vecina del barrio.

Cabe recordar que el maltrato animal está penado con hasta cinco años de prisión en casos de extrema crueldad que causen la muerte del animal. Cualquier persona puede presentar una denuncia. Para brindar ayuda, comunicarse con Tatiana al número 966 347 501.

