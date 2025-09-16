HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

''Iluminando Vidas'' en San Borja: campaña premiada por la ONU promueve la adopción de mascotas a través del arte ecológico

La iniciativa de Buena Causa fue reconocida por la Oficina de Innovación de la ONU en la categoría Gobierno y Ciudadanía en 2024, y ahora llega al distrito ecológico con 10 murales que iluminarán la ciudad.

Los interesados en adoptar a Oreo u otro perrito pueden escanear un código QR en el mural ubicado en Av. San Luis 2170 o visitar las redes sociales de Buena Causa.
Los interesados en adoptar a Oreo u otro perrito pueden escanear un código QR en el mural ubicado en Av. San Luis 2170 o visitar las redes sociales de Buena Causa. | Buena Causa

San Borja, uno de los distritos más ecológicos de Lima, será el escenario de ''Iluminando Vidas'', una campaña de la organización social Buena Causa que combina arte urbano, adopción de mascotas y conciencia ambiental. Durante el 2025, se pintarán 10 murales en distintos puntos estratégicos del distrito. Cada uno incluirá un código QR que lleva a un catálogo digital de animales rescatados en busca de un hogar.

La iniciativa utiliza Photio, un aditivo fotocatalítico que, al mezclarse con la pintura, convierte cada metro cuadrado en un purificador de aire, con un impacto similar al de plantar un árbol adulto. El primer mural descontaminante, dedicado al perrito Oreo, ya está listo y su aporte ambiental equivale a 42 árboles adultos limpiando el aire de la ciudad.

PUEDES VER: Tráfico de fauna silvestre: así opera la mafia que vende monos y tortugas en pleno Centro de Lima

lr.pe

¿Cómo adoptar con la campaña ''Iluminando Vidas''?

El mural se ubica en Av. San Luis 2170, muy cerca de la Av. San Borja Norte. En él se retrata a Oreo, un perrito de 4 años, tamaño mediano y de carácter dócil, perfecto para quienes buscan un compañero leal tanto en la aventura como en la tranquilidad del hogar. Quienes deseen adoptarlo pueden escanear el código QR del mural o acceder al enlace en la biografía de las redes sociales de Buena Causa.

La campaña cuenta con el respaldo de Luz del Sur, que ha cedido sus espacios y reafirma así su compromiso con iniciativas ambientales y sociales. Buena Causa ha invitado a empresas e instituciones a sumarse con apoyo o alianzas, con el objetivo de multiplicar los murales y abrir más oportunidades de vida para los animales rescatados.

PUEDES VER: Animalistas en Perú luchan contra el maltrato animal: albergues viven de donaciones por falta de apoyo del Gobierno

lr.pe

¿Qué es la organización Buena Causa? Reconocimiento de ONU

Fundada en Lima en 2022, Buena Causa es una ONG peruana que busca generar impacto mediante iniciativas creativas que combinan arte, tecnología y responsabilidad social. Uno de sus proyectos más visibles es ''Iluminando Vidas'', una campaña que ya tuvo éxito en el distrito de Surco.

Gracias a esta iniciativa se han logrado decenas de adopciones, sensibilizar a la población sobre el abandono animal, y la ONU reconoció la campaña en la categoría de Gobierno y Ciudadanía por su innovación y aporte ciudadano.

