Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías | Foto: Difusión.

Con la llegada de diciembre, miles de peruanos se desplazan por toda la ciudad para realizar sus compras navideñas. Esta alta afluencia de personas provoca un aumento considerable del tráfico vehicular en las principales vías de Lima. Las zonas con mayor congestión en la capital suelen ubicarse en la Vía Expresa, Vía de Evitamiento, Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, donde el tránsito se vuelve lento durante las horas punta.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó por medio de sus canales oficiales sobre eventuales variaciones en los horarios y demoras en las estaciones de transporte público, como el Metropolitano y el Corredor, a causa de la masiva afluencia de personas. Ante ello, se recomienda a los usuarios organizar con anticipación rutas alternas y prever mayor tiempo de viaje para evitar contratiempos.

¿Cómo está el tráfico en Lima hoy 5 de diciembre? 14:56 Tráfico vehicular en Panamericana Sur Se reporta congestión vehicular en la Panamericana Sur, desde el Trébol de Javier Prado hasta la avenida Nicolás Ayllón, en la Estación Evitamiento del Tren Eléctrico. Según informó Lima Expresa, el lento tráfico se debe a un siniestro en la vía, a la altura del Jockey Plaza e indicó que el tránsito se extiende hasta Puente Nuevo. 14:52 Congestión vehicular en Lima Norte Se reporta lento tránsito desde la altura de Senati, en la Panamericana Norte hasta el óvalo de Habich. 14:39 Metropolitano restablece su servicio en Centro de Lima La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el Metropolitano restableció su operación en el tramo Centro de Lima. Las rutas A y C retomaron su recorrido habitual y se reabren las estaciones de la zona, luego de que se cierren las estaciones Colmena, Jr. de la Unión, Tacna y R. Castilla por la presencia de manifestantes.