Capturan a miembros de la banda extorsiva 'La Nueva Jauría' y cae presunto punto de venta de drogas en Iquitos

Detenidos dos presuntos integrantes de la banda 'La Nueva Jauría' en operativo en Iquitos

Dos presuntos integrantes de la banda 'La Nueva Jauría' fueron detenidos durante un operativo realizado en el asentamiento humano 30 de Agosto, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. Según informó la Policía, la intervención permitió también la presunta desarticulación de un punto de venta de droga que operaba en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Wilfredo Adonis Fachin Pizango (28), alias Pantera, y Raúl Ramírez González (21), alias Rana. El operativo se llevó a cabo por agentes de la Comisaría 09 de Octubre.

Incautan más de 400 envoltorios de PBC en zona crítica de Iquitos

Según información policial, los sospechosos estarían vinculados a la venta de droga al menudeo. Los agentes policiales incautaron 421 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC), presuntamente listos para su comercialización al menudeo.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Unidad Antidrogas para las diligencias correspondientes bajo la supervisión del Ministerio Público. Las autoridades no descartaron su conexión con otros miembros de la presunta banda delictiva.

La incautación de 421 envoltorios de PBC reforzó la hipótesis de las autoridades, de que en el lugar posiblemente se operaba de manera continua, por lo que continuarán los operativos en puntos críticos de Iquitos.

