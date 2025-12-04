HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Capturan a miembros de la banda extorsiva 'La Nueva Jauría' y cae presunto punto de venta de drogas en Iquitos

Los detenidos, Wilfredo Fachin y Raúl Ramírez, estaban vinculados al menudeo de droga. La Policía incautó más de 400 envoltorios de PBC listos para su venta.

Detenidos dos presuntos integrantes de la banda 'La Nueva Jauría' en operativo en Iquitos
Detenidos dos presuntos integrantes de la banda 'La Nueva Jauría' en operativo en Iquitos

Dos presuntos integrantes de la banda 'La Nueva Jauría' fueron detenidos durante un operativo realizado en el asentamiento humano 30 de Agosto, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. Según informó la Policía, la intervención permitió también la presunta desarticulación de un punto de venta de droga que operaba en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Wilfredo Adonis Fachin Pizango (28), alias Pantera, y Raúl Ramírez González (21), alias Rana. El operativo se llevó a cabo por agentes de la Comisaría 09 de Octubre.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

lr.pe

Incautan más de 400 envoltorios de PBC en zona crítica de Iquitos

Según información policial, los sospechosos estarían vinculados a la venta de droga al menudeo. Los agentes policiales incautaron 421 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC), presuntamente listos para su comercialización al menudeo.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Unidad Antidrogas para las diligencias correspondientes bajo la supervisión del Ministerio Público. Las autoridades no descartaron su conexión con otros miembros de la presunta banda delictiva.

La incautación de 421 envoltorios de PBC reforzó la hipótesis de las autoridades, de que en el lugar posiblemente se operaba de manera continua, por lo que continuarán los operativos en puntos críticos de Iquitos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Retienen a dos jóvenes con armas artesanales y moto robaba en Iquitos

Retienen a dos jóvenes con armas artesanales y moto robaba en Iquitos

LEER MÁS
Militar llega a Iquitos a visitar a su esposa e hija y pierde la vida tras ser embestido por un vehículo

Militar llega a Iquitos a visitar a su esposa e hija y pierde la vida tras ser embestido por un vehículo

LEER MÁS
Cae 'Macano' con dos mototaxis robados en Iquitos: vehículos estaban escondidos en su vivienda

Cae 'Macano' con dos mototaxis robados en Iquitos: vehículos estaban escondidos en su vivienda

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Sunedu plantea nuevas reglas para universidades: estas serían las condiciones para estudiar a distancia y semipresencial

Sunedu plantea nuevas reglas para universidades: estas serían las condiciones para estudiar a distancia y semipresencial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025