Accidentes de tránsito en motocicleta aumentan en los últimos años: al menos 700 fallecidos según MTC

Más del 40% de las víctimas fatales son jóvenes de 18 a 35 años. El 74,3% son conductores, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes utilizan motocicletas en las vías.

Autoridades reportan varios accidentes en moto lineal. Foto: La República
Un reciente informe del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) reveló que aproximadamente 750 personas fallecieron en accidentes de motocicleta durante el 2024, lo que expone el creciente problema de seguridad vial en el país.

Más de un 40% de fallecidos se encuentran en el rango de edad de 18 a 35 años de edad, lo que evidencia que los jóvenes son quienes pagan un alto precio por la inestabilidad en las vías. Además, de esos fallecidos, el 74,3% eran conductores y el 25,7% acompañantes. Esto demuestra que tanto quienes manejan como quienes viajan están expuestos al mortal peligro.

PUEDES VER: Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

Factores principales: velocidad, falta de control y maniobras imprudentes

Según el director de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, el factor predominante en los accidentes mortales es el exceso de velocidad, seguido de una fiscalización deficiente y maniobras riesgosas por parte de los conductores. Este conjunto de elementos convierte a las calles y carreteras en escenarios peligrosos, sobre todo para quienes se desplazan en motocicleta.

El MTC recuerda que el uso de un casco certificado puede reducir hasta en 40 % el riesgo de muerte en caso de un accidente (y hasta en un 70 % la probabilidad de lesiones graves) cuando se usa correctamente, por conductor y pasajero. Sin embargo, la fiscalización en muchas zonas del país (especialmente fuera de las capitales) es aún deficiente, lo cual limita la efectividad de esta medida.

PUEDES VER: Placas con chips para motocicletas en diciembre: MTC explica cómo funcionarán en motocicletas, mototaxis y cuatrimotos

Urgente: más gestión, control y conciencia ciudadana

Ante este escenario, las autoridades del MTC mencionaron que se debería reforzar la fiscalización, extender campañas de educación vial y promover el equipamiento adecuado. El incremento en la venta de motocicletas que para 2025 podría alcanzar cifras récord, según proyecciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Por su parte, Carlos Villegas, director de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), mencionó a La República que este tipo de accidentes se debe a la poca regulación que hay en las calles y a algunos vacíos legales que afectas a los transportistas.

"Esto crea un escenario donde las motos circulan sin control, sin cascos certificados y sin respeto por las normas básicas de tránsito. Esa ausencia de regulación es un factor determinante en el incremento de víctimas”, señaló.

Agregó que la misma situación se vive en accidentes de vehículos grandes y que en varias oportunidades transportan pasajeros inocentes. Además, las sanciones que les impone a los infractores no suelen tan rigurosas ni efectivas como se suele pensar.

