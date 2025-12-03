Una vocera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explicó cómo funcionarán las placas con chips de radiofrecuencia (RFID) que deberán usar obligatoriamente las motocicletas, mototaxis y cuatrimotos desde este 17 de diciembre. Esta medida incluye una placa posterior de fondo blanco, con caracteres más grandes y de mayor contraste, así como una placa holográfica transparente equipada con un chip RFID.

La placa trasera tendrá medidas de hasta 17 x 20 cm, explicó la vocera a Panamericana, y mostrará siete dígitos alfanuméricos en color negro. Su diseño está pensado para ofrecer mayor visibilidad durante los operativos policiales y facilitar la lectura en condiciones de poca luz. La placa delantera, por su parte, incorpora un chip que almacena información clave asociada al vehículo.

El sistema de seguridad del chip RFID

El chip RFID cuenta con un sistema de seguridad que se destruye si alguien intenta retirarlo, lo que impide su reutilización o falsificación. Además, todo el sistema está enlazado con bases de datos nacionales, por lo que, ante un escaneo, la policía puede conocer de inmediato si una motocicleta tiene orden de captura, ha sido robada o presenta multas pendientes.

El chip integrado en la placa frontal almacena información esencial del vehículo, como el número de matrícula, el número de serie del motor, los datos del propietario, la vigencia del SOAT y los resultados del control técnico vehicular. Durante las intervenciones, los agentes podrán escanearlo con dispositivos especiales y acceder a la información en segundos, incluso sin necesidad de detener por completo el vehículo.

¿Cuáles son los trámites y costos para obtener las nuevas placas?

Las personas que adquieran un vehículo menor nuevo deberán registrarlo en la SUNARP, pagar una tasa de S/27 y aproximadamente S/90 por las placas. Una vez completado el trámite, las placas serán entregadas de inmediato, lo que habilita la circulación conforme a la normativa vigente. En casos de transferencia o venta, el nuevo propietario también deberá realizar este proceso.

Para los vehículos que ya se encuentran en circulación, el MTC publicará en los próximos días un cronograma de actualización obligatorio, organizado según el último dígito de la placa registrada en SUNARP. Quienes no cumplan con el cambio deberán pagar una multa superior a los S/600. La medida aplica a todos los vehículos de la categoría L: motos lineales, cuatrimotos y mototaxis. Las motos eléctricas que no superen los 25 km/h están exentas; sin embargo, aquellas que alcancen velocidades mayores deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.

