HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sunedu plantea nuevas reglas para universidades: estas serían las condiciones para estudiar a distancia y semipresencial

El documento de Sunedu detalla estándares mínimos y componentes obligatorios que las universidades deben cumplir en modalidades virtuales para asegurar calidad en la educación.

La Sunedu publica el proyecto de reglamento que establece las Condiciones Básicas de Calidad para la educación superior universitaria semipresencial y a distancia en Perú.
La Sunedu publica el proyecto de reglamento que establece las Condiciones Básicas de Calidad para la educación superior universitaria semipresencial y a distancia en Perú. | composición LR

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dispuso la publicación del proyecto del “Reglamento de Condiciones Básicas de Calidad para la prestación del servicio educativo superior universitario en la modalidad semipresencial y a distancia”, un documento clave que definirá los nuevos estándares para programas virtuales y combinados en todas las universidades del país.

El proyecto, elaborado por la Dirección Técnico Normativa Superior Universitaria (Dirtensu), precisa las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que deberán cumplir las universidades al ofrecer programas en modalidades virtuales o semipresenciales. La medida fue oficializada mediante la Resolución de Superintendencia N.° 056-2025-SUNEDU, emitida el 2 de diciembre de 2025.

TE RECOMENDAMOS

ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

lr.pe

¿Qué propone el nuevo reglamento de Sunedu?

Entre los puntos centrales destacan:

  • Definición de componentes presenciales obligatorios según la naturaleza de cada carrera.
  • Lista abierta de escenarios que configuran presencialidad, que cada universidad podrá adaptar según su autonomía.
  • Regulación de plataformas virtuales, interacción docente–estudiante, seguimiento académico y uso de tecnologías certificadas.
  • Estándares mínimos de infraestructura y equipamiento para carreras que requieren prácticas o laboratorios.
  • Supervisión posterior por parte de Sunedu para verificar el cumplimiento de las CBC.

El documento también precisa que los programas a distancia con actividades presenciales obligatorias deberán ser remitidos a la Sunedu para su registro declarativo, como parte del control del servicio educativo.

Ley Universitaria y clases virtuales

El proyecto se basa en diversos artículos de la Ley Universitaria, que establecen que las modalidades a distancia deben garantizar interacción docente–estudiante mediante tecnologías que promuevan aprendizaje autónomo, evaluaciones, seguimiento y capacitación continua en TIC.

Los informes de Dirtensu sustentan la propuesta en referencia al marco legal vigente. La Oficina de Asesoría Jurídica también dio opinión favorable y precisó que no corresponde aplicar un Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) porque el reglamento no crea nuevos procedimientos administrativos. Según el texto legal, el documento fue formulado en concordancia con el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante.

PUEDES VER: Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

lr.pe

Abren consulta pública de 15 días

Sunedu abrió un plazo de 15 días calendario para recibir opiniones, comentarios y aportes de universidades, especialistas y ciudadanía. Los aportes podrán enviarse mediante:

  • Mesa de partes: Calle Aldabas 337, Santiago de Surco (8:00 a 16:30).
  • Correo electrónico: notificaciones-dirtensu@sunedu.gob.pe
  • Formulario virtual: enlace publicado en el portal institucional.

La Dirtensu será la encargada de procesar, evaluar e incorporar (de ser pertinente) las sugerencias recibidas para elaborar la versión final del reglamento. La resolución dispone que el proyecto completo, junto con sus siete anexos y su exposición de motivos, sea publicado el mismo día en el Portal Institucional de Sunedu.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Rechazan que bancada de César Acuña pretenda ampliar de contrabando el mandato de los directivos de la Sunedu

Rechazan que bancada de César Acuña pretenda ampliar de contrabando el mandato de los directivos de la Sunedu

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS
Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

LEER MÁS
Ucraniano es condenado a 15 años de cárcel por asesinar a mujer rusa en Tarapoto: mintió sobre consumo de ayahuasca

Ucraniano es condenado a 15 años de cárcel por asesinar a mujer rusa en Tarapoto: mintió sobre consumo de ayahuasca

LEER MÁS
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dónde ver Miss Venezuela 2025: canal y transmisión EN VIVO según tu país

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Temblor HOY, 3 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 3 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

José Jerí minimiza criticas por su voto a favor de leyes pro crimen cuando era congresista: "Es un cliché"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025