Corte de La Libertad realizará jornada extraordinaria para atención de procesos de familia, penal y violencia familiar

La iniciativa busca acelerar la atención a la ciudadanía con la participación del Ministerio Público y otras instituciones. Fuente: Difusión.

Una nueva jornada de descarga procesal presencial y virtual realizarán los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de Trujillo y provincias de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el próximo sábado 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En esta oportunidad, será la familia judicial de los juzgados que tramitan procesos en materia de familia, violencia familiar, así como de los órganos jurisdiccionales penales que conocen delitos como omisión a la asistencia familiar, agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, entre otros afines, quienes atenderán desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, a fin de brindar mayor celeridad en beneficio de la población.

Esta buena práctica fue aprobada por el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte de La Libertad, presidido por la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, a través de la Resolución Administrativa Nº 104-2025, con el objetivo de contribuir a la tramitación y atención célere y oportuna de los expedientes en virtud a la naturaleza e importancia de los intereses tutelados.

La máxima autoridad judicial en la región mencionó que la jornada tendrá también la participación del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad, la Sociedad Civil Organizada y el público en general, permitiendo el desarrollo de audiencias, pago de depósitos, otorgamiento de medidas de protección, entre otras acciones judiciales.

Además, indicó que continuará impulsando este mecanismo de descarga procesal durante sus dos años de gestión, para así brindar un servicio más rápido a la ciudadanía que espera respuestas a sus demandas y denuncias.

“Estamos trabajando para que la Corte de La Libertad garantice un mejor servicio a la ciudadanía. Ello lo vamos a lograr con el apoyo y el compromiso, no solo de la familia judicial, sino también de las instituciones vinculadas al sistema de justicia que se suman a estas jornadas sabatinas. Continuaremos realizando esta buena práctica para optimizar nuestras atenciones en bien de los usuarios de la región”, puntualizó.